長實年內推4新盤發售 啟德花語海可隨時推售

更新時間：14:23 2026-02-28 HKT
發佈時間：14:23 2026-02-28 HKT

長實踏入新一年積極推盤，旗下與港鐵合作發展的黃竹坑Blue Coast將於周末進行新一輪銷售，並部署年內推出4個新項目。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，集團年內將推售4個新盤，當中包括啟德花語海、與市建局合作的土瓜灣項目、中半山波老道豪宅，而元朗錦田項目則視乎預售樓花批出情況，有機會於年內推售。

啟德花語海分2期發展，合共提供1005伙，其中第1期及第2期項目已獲批售樓紙，可以隨時推售，分別提供307及416伙；至於與市建局合作發展的土瓜灣項目，其中位於啟明街28號項目已申請售樓紙，共提供474伙；中半山波老道21 BORRETT ROAD第2期則提供66伙，項目已屬現樓，亦可隨時推出發售。至於錦田錦泰路18號項目則提供327伙，項目已申請售樓紙。

集團旗下Blue Coast 3B期剛獲批滿意紙，項目推出25伙價單單位，面積介乎728至792方呎，全屬3房戶型，於明日以先到先得方式發售。

