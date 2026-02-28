新盤乘勢搶攻下周齊開價 瑧玥剛上樓書 首匯力吸各路客

樓市氣氛向好，發展商積極推盤，新世界部署推出馬年首個項目，旗下尖沙咀瑧玥昨日上載樓書，預計下周開放示範單位及公布首張價單，項目共提供64伙，主打開放式及1房戶。發展商表示，項目公布命名後頻獲查詢，不乏資深投資客及港漂專才。

瑧玥昨日上載樓書，項目共提供64伙，涵蓋開放式及1房戶型，開則分布亦甚具特色，其中住宅首層3樓至10樓，清一色為開放式戶型，每層設有4伙，共提供28伙，佔整個項目約44%，標準單位面積介乎201至213方呎，當中包括2伙位於3樓的特色戶，其中A室面積171方呎，屬項目最細單位，附設有57方呎平台；至於D室面積175方呎，附設有48方呎平台。

項目11樓至頂層25樓均屬1房戶型，每層只設3伙，合共提供36伙，佔項目約56%，單位均屬標準戶型，面積介乎255至266方呎。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目自昨日命名後接獲大量查詢，當中不乏資深投資者和頻繁穿梭香港及內地的港漂專才，他們看好項目僅步行約4分鐘至高鐵站的獨有優勢，坐擁完善交通配套，收租回報看高一線，開則方正實用，設計時尚靈活，是最受投資者追捧的戶型，同時適合單身貴族，項目將於下周開放示範單位，亦會公布首張價單。

何家欣續稱，隨住高鐵站上蓋商業項目、興建中的藝術廣場大樓以及甲級商廈群落成，成為「西九高鐵藝文商圈2.0」新地標，勢必吸引跨國企業相繼進駐，租務需求強勁 ，投資潛力看高一綫，加上去年瑧爾推售時即日沽清全數單位，大量向隅客有意認購壓軸項目。

集團由於去年推售的九龍城瑧博及尖沙咀瑧爾均有投資客以全層式掃入單位，是次推售瑧玥，錄得不少資深投資者查詢，故項目亦將設全層式認購程序，方便大手客掃入單位。

同系黃竹坑滶晨II昨日以招標形式售出2座27樓P2室，面積1158方呎，屬4房雙套，連一個停車位售價4460.9萬，呎價38522元。項目迄今累售773伙，佔全盤近94%，套現逾134億。

恒基將推4盤涉2000伙

恒基旗下紅磡首匯推售部署亦見加快，發展商表示預計最快下周上載樓書及公布首張價單，預計將於下月進行首輪銷售，料吸各路客。發展商同時亦公布新一年將推出4個全新項目，共涉約2000伙。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，首匯現時正積極籌備推售工作，預計最快下周可上載項目樓書及公布首張價單，同時亦將視乎進度決定開放示範單位，預計將在3月內進行發售。

首匯主打中大型單位 設4房大宅

林達民續稱，首匯主打中至大型單位，其中2房及3房戶型佔全盤逾6成，同時亦設有4房單位，全面回應市場不同層面需要，同時亦補充區內大單位供應不足的問題。

林達民亦補充，部門截至日前合共售出約240伙，套現約40億。而部門旗下紅磡MIDTOWN SOUTH系列至今售出約1340伙，套現約70億，其中THE HADDON售出約433伙，佔全盤逾95%，現時剩餘約20伙餘貨待售；BAKER CIRCLE．GREENWICH則僅剩1伙待售；必嘉坊·迎匯則售出約96%；必嘉坊．曦匯現時有不少單位正在出租，租約最快至2027年中，預計收回單位後以交吉形式再推售。

至於未來部署，林達民提到目前有2個樓盤將會在年內推售，包括土瓜灣東維港灣區壹沐2期，以及旺角廟街16至20號住宅項目，另外亦有2伙則正部署於年內推出，其中包括MIDTOWN SOUTH第6期。

林達民亦表示，年內亦有機會推出古洞北住宅項目，有見古洞北地鐵站最快將在2027年7月至12月之間開放，因此預期現時開售後入伙後不久即可乘搭地鐵，加上鄰近北區配套亦陸續興建及發展，因此認為現時推盤屬適合時機。若成功推售，預計將成為區內第一個開售項目。4個新盤合共提供約2000伙。

發展商亦介紹項目僅1伙的頂層特色戶，單位為29樓A室頂層天際特色戶，面積850方呎，4房1套設計，附445方呎平台及719方呎天台。