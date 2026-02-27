Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界新盤瑧玥上樓書 提供64伙 面積201呎起 步行4分鐘達高鐵站

新盤速遞
更新時間：12:31 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:31 2026-02-27 HKT

新世界旗下馬年頭炮新盤瑧玥，今日上載售樓說明書，提供64伙，包括62伙標準單位及2伙連平台特色戶，標準戶面積介乎201至266方呎，全屬開放式及1房單位。下周初開放示範單位予傳媒參觀。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目自昨日命名後接獲大量查詢，當中不乏資深投資者和頻繁穿梭香港及內地的港漂專才，他們看好項目僅步行約4分鐘至高鐵站的獨有優勢，坐擁完善交通配套，收租回報看高一線。

隨住高鐵站上蓋商業項目、興建中的藝術廣場大樓以及甲級商廈群落成，成為「西九高鐵藝文商圈2.0」新地標，勢必吸引跨國企業相繼進駐，租務需求強勁 ，投資潛力看高一綫。加上去年瑧爾推售時即日沽清全數單位，大量向隅客有意認購壓軸項目。

相關文章：新世界尖沙咀盤命名瑧玥 最快3月內開售
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
23小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
14分鐘前
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
16小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
18小時前
鱷王警告國際秩序或瓦解 分析大周期「第六階段」 亂世首選黃金守住財富
鱷王警告國際秩序或瓦解 分析大周期「第六階段」 亂世首選黃金守住財富
商業創科
7小時前
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌
46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌
影視圈
20小時前