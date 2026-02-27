新世界新盤瑧玥上樓書 提供64伙 面積201呎起 步行4分鐘達高鐵站

新世界旗下馬年頭炮新盤瑧玥，今日上載售樓說明書，提供64伙，包括62伙標準單位及2伙連平台特色戶，標準戶面積介乎201至266方呎，全屬開放式及1房單位。下周初開放示範單位予傳媒參觀。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目自昨日命名後接獲大量查詢，當中不乏資深投資者和頻繁穿梭香港及內地的港漂專才，他們看好項目僅步行約4分鐘至高鐵站的獨有優勢，坐擁完善交通配套，收租回報看高一線。

隨住高鐵站上蓋商業項目、興建中的藝術廣場大樓以及甲級商廈群落成，成為「西九高鐵藝文商圈2.0」新地標，勢必吸引跨國企業相繼進駐，租務需求強勁 ，投資潛力看高一綫。加上去年瑧爾推售時即日沽清全數單位，大量向隅客有意認購壓軸項目。

相關文章：新世界尖沙咀盤命名瑧玥 最快3月內開售

