新世界新盤瑧玥上樓書 提供64伙 面積201呎起 步行4分鐘達高鐵站
更新時間：12:31 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:31 2026-02-27 HKT
新世界旗下馬年頭炮新盤瑧玥，今日上載售樓說明書，提供64伙，包括62伙標準單位及2伙連平台特色戶，標準戶面積介乎201至266方呎，全屬開放式及1房單位。下周初開放示範單位予傳媒參觀。
新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目自昨日命名後接獲大量查詢，當中不乏資深投資者和頻繁穿梭香港及內地的港漂專才，他們看好項目僅步行約4分鐘至高鐵站的獨有優勢，坐擁完善交通配套，收租回報看高一線。
隨住高鐵站上蓋商業項目、興建中的藝術廣場大樓以及甲級商廈群落成，成為「西九高鐵藝文商圈2.0」新地標，勢必吸引跨國企業相繼進駐，租務需求強勁 ，投資潛力看高一綫。加上去年瑧爾推售時即日沽清全數單位，大量向隅客有意認購壓軸項目。
