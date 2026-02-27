三盤「搶韁」齊上樓書快開價 海瑅灣I罕設4房 DEEP WATER SOUTH頻獲查詢 瑜意攻1房

《財政預算案》公布後樓市氣氛急速升溫，多個全新項目加快部署，將軍澳日出康城海瑅灣、黃竹坑站上蓋DEEP WATER SOUTH 6A期及尖沙咀瑜意齊上樓書，料短期內將正式開價，展開銷售步伐，三個項目各具特色，各不相讓爭位搶攻。

由信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵公司合作發展的海瑅灣I昨日突擊上載樓書，發展商先推出13B期，信和置業執行董事田兆源表示，該期數項目共提供1266伙，戶型多元化，包括1房至4房，主打2房戶型；而項目所有3房及4房單位均戶戶向海，享開揚藍塘海峽至將軍澳海灣美景。項目將於短期內公布最新銷售部署。

田兆源：3、4房戶戶向海

根據樓書，該期數可細分為1A、1B、2A及2B座，每座樓高63樓，面積介乎323至1716方呎，最細單位為1A座6樓E室，屬於1房連開放式廚房間隔，單位面積323方呎，附連54方呎平台。

信和田兆源表示，海灣I 3房及4房單位戶戶向海。

康城區內已有一段時間缺乏4房及逾千方呎大單位供應，項目罕有提供4房2套連工作間及洗手間全海景大宅，全盤僅得14伙；另1A座極高層A室56樓及以上，面積1154方呎，享廣闊開揚海景，料將受市場追捧。全盤面積最大單位位於1A座72樓A室，屬4房2套頂層特色戶，單位面積1716方呎，附連719方呎平台及1209方呎天台，料享開揚海景。項目預計關鍵日期為2027年6月30日，樓價期大約16個月。

發展商先前透露，項目吸引不少來自大灣區及內地其他城市的準買家查詢，故部署在深圳前海設展銷廳，並於廣州、上海及深圳進行推廣活動，客源中另不乏投資客有意大手入市選購多於1伙。

黃光耀：6A期設天際特色戶

會德豐地產及港鐵合作發展的DEEP WATER SOUTH昨日亦上載6A期樓書，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，自第6B期推出後反應不俗，獲一眾豪客追捧，更有不少投資客查詢系列項目1房至3房戶，因此決定上載項目第6A期樓書。

黃光耀指，項目第6A期MONT BLUE共提供463伙，面積由297至2011方呎不等。標準戶型涵蓋1房連開放式廚房至3房1套連儲物房連洗手間，另設平台特色戶及天際特色戶，迎合準買家不同需要，今期部分單位可遠眺壽臣山深水灣景致。

會德豐黃光耀（右）表示，DEEP WATER SOUTH頻獲查詢。旁為梁志堅。

標準單位中，1房連開放式廚房戶型面積334至342方呎，共涉180伙，佔整體39%，2房單位介乎399至577方呎，提供150伙，佔總單位數中32%，3房戶就有117伙，面積830至922方呎，佔整體約25%。此外，項目提供16伙特色戶，包括2A座42樓A室，為項目唯一的天際特色戶，屬4房3套連儲物室、工作間及洗手間戶型，單位2011方呎，附480方呎平台及769方呎天台，另設15伙平台特色戶，面積297至874方呎。

連同上述項目，集團今年推4盤涉約1000伙，上半年亦會推售古洞24區項目，首期涉及457伙。下半年推售豪宅盤，山頂種植道1號3期，涉及6幢洋房，面積約6000至7000方呎；另外，九龍半山龍庭里超級豪宅項目，將推售15伙分層單位，面積皆逾4000方呎。

封海倫：瑜意首批不少於50伙

華懋旗下尖沙咀瑜意昨日亦上載樓書，華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目步行1分鐘即達港鐵站，背靠覺士道，自命名後收到很多查詢，昨日正式上載樓書，計劃下周開示範單位及展銷廳，首張價單亦會下周公布，料推出不少於50伙，集中1房戶型，定價參考尖沙咀，高鐵站毗鄰新盤造價，料3月內進行發售，並強調瑜意預計9月份可獲發入伙紙，屬短期樓花項目，故亦頻獲大手客查詢表示有興趣，將設立大手客購貨組別。

華懋封海倫（左二）表示，瑜意屬短樓花項目，1分鐘即達港鐵站。

對於同區亦有新盤推售，封海倫表示，由於兩盤合計單位不多，將會產生協同效應，有助提高市場注意力。位於德興街8號的瑜意提供164伙，涵蓋開放式至2房戶型，主打1房戶佔約90%，其中標準戶共有140伙，面積由282至468方呎；另有24伙特色戶，面積介乎274至462方呎，包括14伙連平台特色戶，頂層亦設10伙連天台特色戶，項目關鍵日期為今年9月16日。