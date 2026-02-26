中環雅盈峰加推5伙 下周一招標 已累積成交金額逾13.5億

由盈大地產及資本策略發展的中環雅盈峰，加推5伙於下周一（3月2日）以招標形式發售。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，雅盈峰開售以來表現突出，僅一個多月，截至今日已累積成交39伙、總成交金額逾13.5億元。最高成交呎價達60,388元，期間亦吸引不乏大手買家購入整層單位。有見市場反應持續熱烈，發展商決定加推5伙，連同將於未來2日招標發售9伙，未來數日合共會有14伙單位陸續登場，進一步滿足市場需求。

盈大地產市務助理總經理李嘉兒表示，到目前為止，買家及參觀客人當中，內地及本地客人比例分別約6成及4成，而投資者與自用買家比例亦相當平均。我們觀察到不少買家選擇雅盈峰，均因為鍾情項目難得的中半山稀缺豪宅地段，步行約7分鐘直達中環站。

盈大地產高級銷售經理郭庭豐表示，農曆新年期間項目仍錄得數百組準買家預約參觀，其中不少為內地買家特意把握春節假期來港睇樓；亦有居於山頂及中半山的家庭客，有意購入作自住或長線投資。項目今日早前上載最新銷售安排，加推5伙，分別為3樓B及C室、5樓C及F室，以及12樓D室，面積介乎380至635方呎，屬1房至2房套間隔，定於下周一(3月2日)以招標形式發售。