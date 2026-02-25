DEEP WATER SOUTH 6A期頻獲查詢 最快明上樓書

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH 6B期推售在即，發展商亦陸續接獲不少有關1房及2房戶查詢，有見及此將於最快明日上載項目6A期樓書，並料以價單形式推售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目6B期即將開售，與此同時亦接獲不少有關1房、2房及細3房的相關查詢，為滿足市場需求，將於最快明日上載項目6A期樓市，主打1房及2房戶，並預計以價單形式推售，料受用家及投資客追捧。

黃光耀續指，隨著現時股票市場表示造好，加上整體經濟環境不俗，因此料先主力推售項目6B期，隨後再推售6A期。

對於新一份《財政預算案》調高億元以上住宅物業交易印花稅，黃光耀稱現時億元物業成交量穩定上升。雖然市場整體均希望降低而非調高相關印花稅，不過對豪宅市場而言億元物業佔整體成交量一小部分，加上相關物業買家有一定實力，因此認為未有太大影響，並指只要經濟好買家數量就會持續增加。

美聯高級董事布少明指，超級豪宅需求強勁，根據一手物業銷售資訊網及市場消息指，去年逾5,000萬元一手成交量錄約386宗，其中港島區佔約195宗，逾億元成交高達約71宗，而今年截至目前33宗逾億元成交中，有約28宗為港島區一手，反映港島區超級豪宅備受追捧。

美聯董事李頌賢提到，目前港島南岸租務需求殷切，且租金表現理想，加上港鐵南港島線（西段）規劃及設計工作即將起動，預計港島南岸項目在交通上更具優勢。隨著預期區內租金將進一步上升，料DEEP WATER SOUTH呎租可達80元水平，租金回報率約4厘。