雲向示位首曝光 預計一周內開價 料推大單位招標

永泰發展的粉錦公路新盤雲向，今首度開放示範單位，並於周內率先開放予指定人士參觀，預告最快在未來一周內開價，同時不排除推出大單位招標。

永泰楊聰永(圖左)指出，雲向預計一周內開價。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永指出，雲向今首度開放示範單位，將於周三、四率先開放予指定人士參觀，細單位需求多，預計一周內開價，將涵蓋高爾夫球場景及市景兩邊單位。同時，不排除同步推出大單位招標。

市況方面，他估計今年樓價升8%至11%。有見近3個月，一手方面，例如去年12月及今年1月份，平均單日逾70宗成交，甚至傳統淡季農曆新年2月每一日平均約50宗，交投量持續，加上一手庫存越來越少，庫存量約1.8萬伙。

永泰助理銷售總監梁富華說，是次開放2個無改動示範單位，樓層高度最高達 3.5 米，其中28樓B7室，面積445方呎，2房連儲物室間隔，客飯廳間隔方正，長逾4米，闊約2.35米，外連面積超過40方呎的三合一露台，向西南，廳房同向，望高爾夫球場翠景。另外28樓C6室，面積292方呎，1房設計。

雲向28樓B7室示位相：

雲向28樓C6室示位相：