Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲向示位首曝光 預計一周內開價 料推大單位招標

新盤速遞
更新時間：16:55 2026-02-24 HKT
發佈時間：16:55 2026-02-24 HKT

永泰發展的粉錦公路新盤雲向，今首度開放示範單位，並於周內率先開放予指定人士參觀，預告最快在未來一周內開價，同時不排除推出大單位招標。

永泰楊聰永(圖左)指出，雲向預計一周內開價。
永泰楊聰永(圖左)指出，雲向預計一周內開價。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永指出，雲向今首度開放示範單位，將於周三、四率先開放予指定人士參觀，細單位需求多，預計一周內開價，將涵蓋高爾夫球場景及市景兩邊單位。同時，不排除同步推出大單位招標。

市況方面，他估計今年樓價升8%至11%。有見近3個月，一手方面，例如去年12月及今年1月份，平均單日逾70宗成交，甚至傳統淡季農曆新年2月每一日平均約50宗，交投量持續，加上一手庫存越來越少，庫存量約1.8萬伙。

永泰助理銷售總監梁富華說，是次開放2個無改動示範單位，樓層高度最高達 3.5 米，其中28樓B7室，面積445方呎，2房連儲物室間隔，客飯廳間隔方正，長逾4米，闊約2.35米，外連面積超過40方呎的三合一露台，向西南，廳房同向，望高爾夫球場翠景。另外28樓C6室，面積292方呎，1房設計。

雲向28樓B7室示位相：

 雲向28樓C6室示位相：

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
22小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
11小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
22小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
8小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
8小時前
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
01:15
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
商業創科
6小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
22小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」傳取消？業界：已準備通宵營業試車 倘取消生意勢「半年寒冬」
社會
7小時前
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
3小時前