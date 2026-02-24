Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Blue Coast 1期批滿意紙 明發價單推售餘貨 即睇現樓示範單位

新盤速遞
更新時間：16:36 2026-02-24 HKT
發佈時間：16:36 2026-02-24 HKT

長實與港鐵合作發展的黃竹坑Blue Coast已屆今日開放全新現樓示範單位，項目將於明日（25日）公布最新價單及銷售安排。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，Blue Coast 1期農曆新年前獲批轉讓同意書，項目展開交樓程序，集團亦部署推出1期尚餘單位發售，現時1期尚餘71伙，當中包括27伙3房，以及44伙4房，3房將以發價單方式推售，4房將繼續以招標方式發售，市況向好，售價及招標意向價將有調升空間。

楊桂玲續稱，至於2期Blue Coast II今年至今共售出15伙，全為4房戶型，套現5.3億。

長實營業部首席經理郭子威表示，Blue Coast 兩期項目共提供1200伙，迄今已售出1104伙，套現約189億，整個項目合共尙餘96伙待售，今年一手及二手成交均有大幅增長，樓價亦已觸底回升，相信今年樓價料有10%升幅，當中較看好港鐵沿線新盤，會跑贏大市，明日財政預算案公布，相信會有利好經濟措施推出，經濟向好，產生連帶關㡳火，樓市便跟隨向好。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

