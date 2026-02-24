Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DEEP WATER SOUTH 6B期錄5000查詢 最快下月初推招標

新盤速遞
更新時間：14:07 2026-02-24 HKT
發佈時間：14:07 2026-02-24 HKT

會德豐地產及港鐵合作發展的黃竹坑DEEP WATER SOUTH 部署推出6B期，發展商表示項目迄今錄5000個查詢，預計最快下月初公布銷售安排。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，旗下黃竹坑DEEP WATER SOUTH 6B期自上載樓書後頻獲查詢，迄今已錄得5000個查詢，包括曾購買集團豪宅人士、家族人士等，其中港島查詢佔約70%、九龍及新界分別佔20%及10%，亦有部份為內地客，整體約60%為用家、投資約佔40%。

黃光耀續稱，項目本周四將率先供有興趣人士率先參觀展銷廳及示範單位，隨後將供預約參觀，由於先推6B期全為3、4房大戶，將以招標方式推售，最快下月初公布首張銷售安排，推出單位以招標方式發售，項目定價參考同區多個項目，近期亦錄得不俗成交，個別單位成交呎價達4萬以上。

DEEL WATER SOUTH 提供10萬方呎會所及園林，會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，園林栽種植物有逾110種品種，提供法式生活元素，設有法式茶園、綠茵滾球場、綠意燒烤等。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
19小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
8小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
19小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
00:42
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
5小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
5小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
19小時前
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
6小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
23小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
22小時前