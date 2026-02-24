DEEP WATER SOUTH 6B期錄5000查詢 最快下月初推招標

會德豐地產及港鐵合作發展的黃竹坑DEEP WATER SOUTH 部署推出6B期，發展商表示項目迄今錄5000個查詢，預計最快下月初公布銷售安排。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，旗下黃竹坑DEEP WATER SOUTH 6B期自上載樓書後頻獲查詢，迄今已錄得5000個查詢，包括曾購買集團豪宅人士、家族人士等，其中港島查詢佔約70%、九龍及新界分別佔20%及10%，亦有部份為內地客，整體約60%為用家、投資約佔40%。

黃光耀續稱，項目本周四將率先供有興趣人士率先參觀展銷廳及示範單位，隨後將供預約參觀，由於先推6B期全為3、4房大戶，將以招標方式推售，最快下月初公布首張銷售安排，推出單位以招標方式發售，項目定價參考同區多個項目，近期亦錄得不俗成交，個別單位成交呎價達4萬以上。

DEEL WATER SOUTH 提供10萬方呎會所及園林，會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，園林栽種植物有逾110種品種，提供法式生活元素，設有法式茶園、綠茵滾球場、綠意燒烤等。