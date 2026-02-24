群盤列陣《財案》後推售 康城海瑅灣規模最大 業界：內地客助力 投資比例升至逾30%

新一份《財政預算案》將於明日揭盅，多個發展商積極部署財案後推盤，全新項目列陣出擊，當中不乏鐵路上蓋項目及逾千伙大型項目，不少項目銷售更已轉入直路，短期推出單位應市，料本月一手氣氛將急升，涉及單位涵蓋中小型及豪宅，將力吸各路客源。

眾多部署推售的全新項目，以信和牽頭，夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵位於將軍澳日出康城的海灣規模最大，分兩期提供2550伙，項目地盤近日已正式掛上海灣名字，意味着項目有機會短期內推售。項目涵蓋1房至4房間隔，主打2房及3房戶型，由於項目臨海而建，有約60%單位享有海景，屬項目最大賣點，據悉發展商已積極部署，甚有機會短期出擊。

將軍澳日出康城海瑅灣臨海而建，分2期發展共提供2550伙。

屬鐵路盤海瑅灣為日出康城最後一期項目，港鐵位於黃竹坑另一個鐵路盤DEEP WATER SOUTH，牽頭發展商會德豐地產亦於今日公布最新部署，項目分兩期發展，合共提供617伙，同樣為黃竹坑站上蓋項目最後推售的一期，發展商明言以6B期打頭陣，涵蓋154伙，全屬3房及4房大戶。

DEEP WATER SOUTH料成頭炮

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團今年將推4盤涉逾1000伙，DEEP WATER SOUTH預計短期內開放展銷廳及以招標方式發售，有望成為今年鐵路上蓋頭炮項目，隨後將推出北都古洞項目、山頂種植道1號第3期及九龍半山龍庭里項目。

黃竹坑DEEP WATER SOUTH將以6B期打頭陣，推3及4房標售。

啟德海灣2期涉1121伙

啟德區近年備受買家追捧，區內另一個全新千伙大型項目亦積極部署推售，由嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外發展的啟德海灣，發展商已積極準備第2期推售事宜，有機會短期內公布最新銷售部署，項目共提供1121伙，為現時啟德區唯一一個提供逾千伙的全新項目，提供1房至3房戶型，主打2房戶。整個啟德海灣分兩期發展，合共提供2138伙，近期啟德海灣1期銷情持續，迄今已累售逾740伙，套現超過61億，佔1期總單位逾73%，銷情不俗。

啟德海灣近期銷售不俗，全新2期項目正積極部署推售。

上水雲向今開示位

另一個大型項目，由永泰地產發展的粉錦公路雲向，發展商搶先於今日展示項目示範單位，意味着項目有機會短期開價，為今年首個具北都優勢的全新項目，共提供765伙，項目已上載樓書，涵蓋開放式至3房戶型，面積介乎196至868方，主打1房及2房戶，合計佔項目約90%。

雲向為今年首個具北都優勢的大型全新項目，提供765伙。

華懋旗下尖沙咀全新項目瑜意，亦於今日公布最新部署，發展商於農曆新年長假前為項目命名，並透露將於假期後出擊。項目提供164伙，涵蓋1房至3房戶型，主打1房戶。

此外，與瑜意同屬重建項目，由恒基發展的紅磡首匯，項目亦部署春節假期後上載樓書，目標於3月內推售，首匯為恒基紅磡大型重建項目的第5期，提供241伙，主打2房及3房戶，佔約60%。

投資者積極入市 新盤頻現大手購貨

受到股票市場造好，加上租金向升，多購1伙沒有額外成本下，投資者近年積極入市，當中更以新盤為主要購貨目標，頻現大手掃貨情況，二手市場亦成為投資者購貨目標，有業界人士表示，由於未來息口有機會調低，加上租金持續向升，資金將繼續流向樓市，料投資者入市情況持續。

本月受到農曆新年長假期影響，新盤整體交投較1月份有回落情況，但新盤獲投資者大手購貨情況持續，連同月初新地旗下西沙SIERRA SEA 2B期連環進行兩輪銷售，本月至今新盤已錄得逾80宗掃貨個案。

其中以嘉里夥拍信和及港鐵合作發展的黃竹坑揚海獲大手客連購3伙，共涉資逾1.9億最大宗；毗鄰Blue Coast II亦獲大手客連掃4伙4房戶，共涉資逾1.41億。

美聯高級董事布少明表示，受到息口有機會再度調低，加上租金走勢持續向上，市場資金充裕，令投資者入市相當積極，尤以新盤成為投資者主要購貨對象，投資客比例升至30%至40%；二手市場獲投資者入市比例，亦由過往約10%增至約20%，相信投資者入市情況將持續，新盤受內地客助力下，新盤主導情況將持續。

