堅尼地城海嵎上樓書 涉125伙 預計3月開售 即睇示位相
更新時間：15:47 2026-02-23 HKT
發佈時間：15:47 2026-02-23 HKT
發佈時間：15:47 2026-02-23 HKT
由永義國際發展的堅尼地城臨海全新住宅項目於今日正式命名為「海嵎KENNEDY BAY」，並上載項目樓書，涉125伙，面積247方呎至1,863方呎。發展商亦提到將於今日開放示範單位，未來1至2星期內開價，預計3月內開售。
永義國際主席兼首席行政總裁官可欣指，該盤為集團首個港島區項目，位於堅尼地城海濱，僅需3分鐘路程即可到達港鐵堅尼地城站。有見項目至今已接獲不少查詢，故於今日同步上載項目樓書，於計未來1至2星期內公布項目首張價單，價錢參考同區新盤及港島區海景盤價位。項目另外於今日起開放示範單位予公眾參觀，料3月內開售。項目預計關鍵日期為今年6月1日，屬短樓花期項目。
永義國際項目銷售及市場總監甘明晉稱，項目為單幢式設計，共提供125伙，面積由247方呎至1,063方呎，主打1房至2房戶型，另設5伙特色戶。住宅部分由5樓至28樓為標準戶樓層，每層約5至6伙，住客會所則設於2至3樓，提供多元設施。
海嵎示範單位曝光 1房面積325呎
永義國際項目銷售及市場總監甘明晉稱，項目為單幢式設計，共提供125伙，面積由247方呎至1,063方呎，主打1房至2房戶型，另設5伙特色戶。住宅部分由5樓至28樓為標準戶樓層，每層約5至6伙，住客會所則設於2至3樓，提供多元設施。
由永義國際發展的堅尼地城海嵎示範單位於今日首度亮相，單位為以18樓D室為藍本的無改動示範單位，面積325方呎，屬1房連開放式廚房設計，外連38方呎「三合一」露台。
客飯廳長約5.3米、闊約2.25米，樓高最高可達3.4米，特高樓底配合大型觀景窗，可讓更多自然光照入室內，同時令空間更加開揚。開放式廚房設有L形雙面工作檯面，備有多組櫥櫃，收納空間充足。
單位房間寬闊，放置睡床後仍有空間可放置衣櫃。浴室設有窗戶，屬明廁設計，有助採光及通風。
最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
2026-02-22 14:40 HKT
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
跨代共融在房協 全方位提升社區幸福感
7小時前
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
2026-02-22 13:06 HKT