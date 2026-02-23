堅尼地城海嵎上樓書 涉125伙 預計3月開售 即睇示位相

由永義國際發展的堅尼地城臨海全新住宅項目於今日正式命名為「海嵎KENNEDY BAY」，並上載項目樓書，涉125伙，面積247方呎至1,863方呎。發展商亦提到將於今日開放示範單位，未來1至2星期內開價，預計3月內開售。

永義國際主席兼首席行政總裁官可欣指，該盤為集團首個港島區項目，位於堅尼地城海濱，僅需3分鐘路程即可到達港鐵堅尼地城站。有見項目至今已接獲不少查詢，故於今日同步上載項目樓書，於計未來1至2星期內公布項目首張價單，價錢參考同區新盤及港島區海景盤價位。項目另外於今日起開放示範單位予公眾參觀，料3月內開售。項目預計關鍵日期為今年6月1日，屬短樓花期項目。

永義國際項目銷售及市場總監甘明晉稱，項目為單幢式設計，共提供125伙，面積由247方呎至1,063方呎，主打1房至2房戶型，另設5伙特色戶。住宅部分由5樓至28樓為標準戶樓層，每層約5至6伙，住客會所則設於2至3樓，提供多元設施。

海嵎示範單位曝光 1房面積325呎

永義國際項目銷售及市場總監甘明晉稱，項目為單幢式設計，共提供125伙，面積由247方呎至1,063方呎，主打1房至2房戶型，另設5伙特色戶。住宅部分由5樓至28樓為標準戶樓層，每層約5至6伙，住客會所則設於2至3樓，提供多元設施。

由永義國際發展的堅尼地城海嵎示範單位於今日首度亮相，單位為以18樓D室為藍本的無改動示範單位，面積325方呎，屬1房連開放式廚房設計，外連38方呎「三合一」露台。

客飯廳長約5.3米、闊約2.25米，樓高最高可達3.4米，特高樓底配合大型觀景窗，可讓更多自然光照入室內，同時令空間更加開揚。開放式廚房設有L形雙面工作檯面，備有多組櫥櫃，收納空間充足。

單位房間寬闊，放置睡床後仍有空間可放置衣櫃。浴室設有窗戶，屬明廁設計，有助採光及通風。