馬年新盤首個周六單日沽22伙 雅盈峰呎價高見3.55萬 朗天峰連天台866萬成交

踏入丙午馬年首個周六，新盤市場單日錄約22宗成交，最矚目為中環雅盈峰以招標方式再沽5伙，每呎最高3.55萬，單日套現逾9,178萬；而元朗朗天峰亦以招標沽2伙，包括一伙天台特色戶以每呎1.82萬沽；另外，啟德栢蔚森II亦售出2戶，呎價高見2.28萬。

雅盈峰開售至今售出39伙

由盈大地產及資本策略合作發展中環豪宅新盤雅盈峰，昨日以招標方式發售新一批單位，即日沽出5伙低層單位，套現約9,178.65萬；該批單位位於PRIME COLLECTION的7樓B至E室及6樓A室，面積介乎380至635方呎，屬1房至2房套間隔，成交價由1,292萬至2,152.65萬，呎價由33,700至35,500元。

售價最高單位為6樓A室，面積635方呎的2房套間隔，成交價2,152.65萬，呎價約33,900元。而呎價最高單位則為7樓B室，面積511方呎，同為2房套戶型，呎價約35,500元，成交價1,814.05萬。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，市場反應持續升溫，項目至今共售出39伙，累積銷售金額已超過13.5億，充分展現市場對優質豪宅的殷切需求。

朗天峰招標形式連沽2伙

另邊廂，不少餘貨項目亦添成交，由嘉里發展的元朗現樓新盤朗天峰，以招標形式連沽2伙，合共套現1,454.32萬。其中2座27樓D室的天台特色戶，面積476方呎，2房連梗廚間隔，附連163方呎平台及332方呎天台，成交價866.32萬，呎價18,200元；而1B座23樓F室，面積365方呎，2房戶開放式廚房設計，以588萬成交，呎價約16,110元。

栢蔚森II兩房874萬成交

新世界及遠東合作發展的啟德栢蔚森II連沽2伙，其中2座19樓D室，面積383方呎，2房間隔，單位以874.2萬成交，呎價22,825元。而2座12樓J室，面積287方呎，1房間隔，成交價610.9萬，呎價約21,286元。

另外，新世界夥帝國、資本策略、麗新發展及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋新盤港島南岸滶晨II售出2座42樓H室，面積494方呎，2房間隔，以1,347.8萬成交，呎價27,283元。

維港滙II開放式587萬沽出

由信和、會德豐地產、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙II售出3B座2樓G室，面積256方呎，開放式間隔，附連58方呎平台，以587.3萬成交，呎價22,941元。

會德豐地產與港鐵合作發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS，亦錄新成交，為2A座61樓A室，面積437方呎，2房間隔，以752.7萬售出，呎價17,224元。

太古地產發展柴灣海德園售出3座11樓G室，面積554方呎，2房間隔，成交價944.1萬，呎價約17,042元。

世茂旗下BEACON PEAK最新沽售6座8樓B室，面積1,535方呎，4房2套間隔，連私人電梯大堂，單位以2,993.25萬成交，呎價19,500元。