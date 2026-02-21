華懋年內推6盤 尖沙咀瑜意率先登場

華懋銷售部今日(大年初五)舉行新春團拜，華懋銷售及市場總監封海倫表示，集團於馬年部署推售6個項目，包括3個全新項目及3個在售現樓項目，共計約2300個單位。全新項目包括已於農曆新年前正式命名的尖沙咀瑜意、港鐵東涌項目及大埔滘住宅項目；而3個在售現樓項目則包括何文田港鐵站上蓋瑜一、西貢白沙灣WHITESAND COVE與薄扶林VICTORIA COAST。

重點項目為尖沙咀瑜意，合共提供164伙，主要為1房及2房戶型。項目地理位置優越，位處尖沙咀核心地段，步行約1分鐘即達港鐵站，前往香港西九龍高鐵站亦僅約5分鐘，預料將受到投資者及上車客青睞。

最快第四季推東涌項目

另一市場焦點項目為最快於第四季推售港鐵東涌項目，涉約2000伙，為東涌近十年來最大規模住宅項目，主打1房及2房單位。項目鄰近港鐵東涌站、港珠澳大橋及香港國際機場，料可吸納用家及投資者客源。同樣有望於今年第四季登場之大埔滘住宅項目，則提供170伙，設有獨立屋及分層單位，坐落大埔傳統豪宅區，背山面海，主打追求生活質素換樓客。

現樓項目方面，何文田瑜一自推出以來累售694伙，總成交金額突破116億元，持續備受追捧。項目計劃最快於農曆新年後首度推出瑜一．天海極罕有天台特色單位招標，料有機會刷新何文田站最高成交紀錄。至於西貢白沙灣WHITESAND COVE，至今累售10伙，套現逾2.5億元，銷情持續，集團正考慮農曆新年後開放全新示範單位。薄扶林VICTORIA COAST累售12伙，套現逾3.2億元，將繼續採惜售策略，並保留部份單位作長線收租用途。

另外，封海倫更率領銷售部團隊，聯同各大代理行管理層共聚一堂，喜迎馬年，祝賀大家在新一年一馬當先、馬到功成、龍馬精神！現場氣氛熱鬧，除有醒獅助興，更邀得「財神」驚喜現身，向在場嘉賓大派福氣。