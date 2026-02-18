華懋於瑜一天台特色戶舉行「新春煙花慶典」

華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋物業發展項目瑜一，今日（18日）首度於瑜一．天海天台特色單位舉辦新春煙花慶典，邀請多位地產界嘉賓一同欣賞農曆新年煙花匯演，共賀新春佳節。

華懋封海倫(左二)指，集團對新一年項目銷售充滿信心。

一眾嘉賓齊聚於瑜一．天海第1A 座高層特色大宅，俯瞰維多利亞港璀璨煙花。憑藉項目優越的地理優勢，位於整個何文田站向南最前排位置，居高臨下，可飽覽維港兩岸壯麗景色，感受濃厚熱鬧節日氣氛。現場更設有多款賀年美點與特色飲品，讓來賓親身體驗瑜一結合便利與雅致的理想生活。

封海倫：新一年項目銷售充滿信心

華懋銷售及市場總監封海倫表示，是次活動不僅能與業界好友共賀新歲，讓嘉賓在濃厚的節日氣氛中，親身感受瑜一優越景觀與地利優勢。集團對新一年項目銷售充滿信心，有見近日豪宅市場成交持續暢旺，亦收到不少客人對項目特色單位的垂詢，為回應市場需求，計劃最快於農曆新年後首度推出瑜一．天海極罕有天台特色單位招標，預料將刷新何文田站最高成交紀錄。

瑜一系列自推出以來備受市場追捧，至今已累售694伙，總成交金額突破116億元。

