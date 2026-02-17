中環雅盈峰馬年即沽10伙 單日套現逾2.5億

盈大地產及資本策略合作發展的中環雅盈峰踏入馬年，於大年初一(17日) 以招標售出10伙，單日極速套現逾2.5億元，為新一年打響頭炮。有見市場反應熱烈，發展商宣布乘勢加推7伙，涵蓋一房至兩房一套戶型，將於大年初五（21日）招標發售。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，藉此佳節，祝願大家龍馬精神，一馬當先，馬到功成，駿業宏興！項目單日招標售出共10伙，十全十美，套現逾2.5億元，成交宗數及金額不僅刷新項目單日最高紀錄，更一舉奪下馬年市場開局雙料冠軍，為項目迎來開門紅。

陳惠慈續指，項目開售短短一個月內累售32伙，銷售金額近12億元，成績令人鼓舞，足見市場對項目的肯定！另外，香港豪宅成交屢創新高，遠超去年同期，創近年峰值。宏觀經濟帶動，稀缺供應加上買家對優質物業的渴求，多重因素帶動下，我們對今年豪宅市場非常樂觀，豪宅更看高一線。

是次於大年初一招標售出的單位中，共有8伙來自 PRIME COLLECTION分別為9樓A至D室及10樓A至D室，成交價介乎1,827.84萬至 2,263.775萬元，呎價由34,300至36,470元，屬兩房至兩房一套間隔，面積介乎511至635方呎；買家一致對項目的開則情有獨鍾，認為其空間布局比市場上絕大部分同類單位更為寬敞舒適，在同區豪宅市場中實屬罕見，難以覓得替代之選。

另外2伙則來自CENTRUM COLLECTION 分別為15樓A及B室，成交價分別為4,424.7萬至 5,101.5萬元，呎價由43,000至47,500元，面積1,029方呎及1,074方呎，屬三房一套及三房兩套房連化妝間及工作間間隔。10個單位合共套現逾2.5億元，創項目單日成交新高。

所有單位均座向東南，面向佔地60萬方呎的香港動植物公園及香港公園雙園延綿翠綠，成就繁華市中難得的靜謐奢居。而且項目附有設備完善的住客會所，當中包括半山豪宅區罕有約 25 米戶外游泳池The Pool等。

是次加推單位共7伙，涵蓋PRIME COLLECTION系列的 6樓A室，以及 7樓全層A至F室，提供寬敞一房至兩房一套間隔，面積介紹380至635方呎，將於大年初五（21日）以招標形式發售，滿足市場對中半山稀缺豪宅的殷切需求。

