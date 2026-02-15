Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雅盈峰招標沽2伙 單日套現逾9394萬 加推三房戶

新盤速遞
盈大地產及資本策略合作發展的中環雅盈峰，今日（15日）以招標形式售出2伙三房戶，單日套現9,394.95萬元；並加推2伙三房戶，於大年初四（20日）招標發售。

中環展銷廳新春照常營業

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目自推出以來一直備受市場追捧，單計周未兩日，已成功售出8伙，合共套現近2億元，反映市場對豪宅的強烈需求。為回應準買家的熱烈查詢，位於中環的展銷廳將於新春期間照常營業。

項目最新售出的單位為CENTRUM COLLECTION系列的16樓C及17樓B室，屬3房1套房及3房2套房連化妝間及工作間間隔，面積分別為1,017及1,074方呎。成交價分別為4,261.23萬及5,133.72萬元，單位均坐擁東南優越朝，可飽覽佔地60萬方呎的香港動植物公園，更能遠眺香港公園雙園延綿翠綠，以及禮賓府、中環及金鐘一帶繁華景致。

其中17樓B單位更設超寬敞8米景觀橫廳猶如私人宴會廳，每一次招待賓客皆可自豪展示頂級雙園城市全景，社交場合盡顯品味與地段優勢。

項目截至今日（15日）已招標售出22伙，套現逾9億元。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

