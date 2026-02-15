長實部署農曆年後推4盤涉1600伙 啟德花語海最矚目 郭子威：全年樓價看升10%

樓市料已重回上行周期，發展商密鑼緊鼓部署農曆新年後推盤計劃，長實率先預告馬年有望推售4個全新項目，共涉近1600伙，包括中半山波老道豪宅項目2期、啟德花語海系列、元朗錦泰路項目，及與市建局合作的土瓜灣項目，其中以啟德花語海最為矚目，共涉723伙。預期今年樓市在利好因素支持下換樓客及豪宅客成主要動力，全年樓價升幅有望達10%。

長實營業部首席經理郭子威展望馬年香港樓市，預期將延續蛇年觸底反彈走勢，迎來價量齊升的上行周期，全年樓價升幅有望達10%。低息環境、政策利好持續釋放置業需求，股市財富效應與人才流入提供支撐，形成供平過租，換樓需求及豪宅市場將成為樓市升幅的核心動力。

郭子威連同長實營業部副首席經理楊桂玲、長實高級營業經理梁焯鏗、長實營業經理陳詠慈及詹勳榮祝願各位一馬當先購入心儀單位。

郭子威另預告，馬年將推出多個全新項目，包括中半山波老道豪宅項目21 BORRETT ROAD第2期、啟德新盤花語海、元朗錦田北錦泰路項目，及與市建局合作發展的土瓜灣項目。

其中21 BORRETT ROAD第2期項目提供66個單位，已屬現樓，可按發展商意欲決定推盤步伐。事實上，項目1期備受豪宅買家追捧，月前才新錄得逾2億大額成交，項目11樓01號室，面積2945方呎，屬5房2套連儲物房間隔，成交價逾2.1億，呎價約71425元。

花語海規模矚目

至於啟德花語海實屬提及的樓盤中規模較大的一個，分為三期發展，合共提供1005個單位，當中第1期及第2期由6座住宅組成，分別提供307伙及416伙，涵蓋1房至3房間隔，該2期項目均已獲批預售樓花，預計最快均於明年落成。至於餘下的第3期，發展商曾透露，集團將會因應市況，分階段推盤，第3期會視乎建築進度，決定申請預售的步伐。

花語海首兩期已獲批預售可隨時推，共涉723伙。

公司旗下另外一個有機會於馬年推出的樓盤為與市建局合作的土瓜灣項目，位於鴻福街、啟明街及榮光街，涉及兩個相鄰地盤，於2022年由長實以59.96億投得，每放呎樓面地價約11382元。整個項目料提供約1000伙，其中啟明街28號項目於去年8月入紙申請預售，提供474伙，預計落成日期為2028年9月30日，樓花期約兩年半多。

而長實旗下的新界元朗錦泰路18號項目，提供327個單位，預計於2027年12月底落成，距今大約22個月多。翻查資料，發展商於去年1月入紙為項目申請預售，截至上月底仍在待批中。

事實上，除一眾全新盤外，長實旗下多個新盤的餘貨單位近日接連獲承接，例如油塘親海駅II日前標售項目最後2伙分層2房，成交價710.2萬至718萬，由「轉租為買」的用家購入。發展商提供置業優惠，買家除可獲贈購物禮券、代繳印花稅及車位優先認購權；若選購指定單位可獲贈全屋家具。同系的洪水橋#LYOS，以及與新地合作發展的屯門飛揚，在踏入2月後亦先後錄成交，銷售成績不俗。

Blue Coast 3B期批滿意紙快應市

長實旗下黃竹坑Blue Coast II近月銷售成績不俗，發展商透露，項目3B期已獲批滿意紙，料新春後將展開餘貨銷售。郭子威表示，Blue Coast（即港島南岸3B期）已獲批轉讓同意書（俗稱滿意紙），集團計劃春節假期後，馬上展開推售餘貨工作。

Blue Coast分2期發展，合共提供1200伙，剛獲批滿意紙的3B期提供642伙，單位面積介乎452至1267方呎，涵蓋2房至4房戶型，主打3房戶佔逾70%，項目於2024年4月推售至今，累售共571伙，套現超過108億，即尚有71伙可供推售。

近期發展商主力銷售Blue Coast II，則提供558伙，面積由443至1267方呎，同樣提供2房至4房間隔，以2房戶佔比最多，佔約50%，項目今年至今暫售出14伙，套現近5億，項目迄今累售逾530伙，套現逾80億，即兩期項目迄今累售逾1100伙，套現逾188億。

Blue Coast II較早前造出新高價成交，為3座37樓B室，面積1224方呎，為4房連雙套房間隔，單位以3818.9萬獲承接，呎價高見31200元，創整個Blue Coast系列新高。

