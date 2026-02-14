Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雅盈峰獲投資者擲逾1億圈全層單位

新盤速遞
更新時間：15:34 2026-02-14 HKT
發佈時間：12:47 2026-02-14 HKT

盈大地產及資本策略合作發展的中環全新豪宅雅盈峰，今日（14日）獲大手買家斥資逾1億元購入8樓全層6伙。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，雅盈峰開售短短一個月內已經成功售出20伙，套現逾8.2億元，表現相當亮眼，足證市場對極珍罕豪宅新盤的渴求。繼早前獲買家購入全層23樓，是次再錄得大手成交，一次購入8樓全層6個單位，有見市場對項目「PRIME COLLECTION」系列需求殷切，發展商亦已於昨天加推更多該系列的單位應市。

是次售出單位屬8樓全層A至F室，共6伙，總成交價逾1.05億元，呎價由33,600至35,399元。單位屬項目PRIME COLLECTION系列，提供1房至2房套戶型，面積介乎380至635方呎。是次買家表示，中半山區向來為傳統豪宅地段，惟同類型高端豪宅供應稀缺，決定大手購入全層單位作長線投資。

年初一限量招標10伙 涉2及3房戶型

雅盈峰昨日再添招標成交，以5101.5萬售出1伙中高層3房單位。由於銷情保持理想，發展商昨日上載新一份銷售安排，推出10伙單位於下周二年初一（17日）以招標形式發售，涉及2房及3房戶型。

項目最新售出單位為18樓B室，面積1074方呎，屬3房2套連化妝間及工作間間隔，成交價5101.5萬，呎價為47500元。項目截至昨日已累積售出14伙，套現逾7億。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，豪宅市場持續活躍，雅盈峰為區內罕有的新盤供應，市場普遍預期租金回報可觀，而且自日前公開2房精裝修無改動示範單位後，隨即接獲大量準買家查詢。有見及此，發展商決定加推10伙發售。

新推出單位處於項目9樓及10樓，包括8伙2房及2房1套單位，面積介乎511方呎至635方呎；以及15樓A室及B室，面積1029方呎及1074方呎，屬3房1套及3房2套房連化妝間及工作間間隔。上述10伙單位將於年初一以招標形式發售，而周末會以招標形式推出8伙應市。

雅盈峰位於己連拿利3號，全盤共提供99伙，面積約380至2523方呎，標準戶型涵蓋1房至4房雙套，主打3房或以上大宅，另設限量特色單位，迎合不同需要。該盤預計關鍵日期為今年6月30日，屬短樓花項目。

其中面積最細為3樓、5樓至12樓的E及F室，面積約380方呎，均屬1房單位，採開放式廚房設計。面積最大則為31樓A室全層戶，面積2523方呎，另設258方呎平台，屬4房4套及儲物室套房間隔。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

