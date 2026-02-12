Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

康城壓軸13期命名海瑅灣 農曆新年後推售

新盤速遞
更新時間：15:10 2026-02-12 HKT
發佈時間：15:10 2026-02-12 HKT

信和與嘉華、嘉里及招商局置地合作發展的將軍澳日出康城13期項目於今日正式命名為「海瑅灣 LA MIRABELLE」，發展商表示是次項目將分兩期發展，合共提供2,550伙，預料將在農曆新年後推出應市。

信和執行董事田兆源表示，海瑅灣為港鐵康城站上蓋壓軸一期臨海項目，將分兩期發展，每期料設約1,200伙，合共提供2,550伙。是次項目涵蓋1房至4房，主打2房及3房戶型，並且有逾6成單位可享海景，預計在農曆新年後上載項目樓書及展開推售步伐。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，項目交通網絡成熟，由日出康城駕車約5分鐘即可抵達東區海底隧道 ；經未來6號幹線只需約18分鐘通往西九龍一帶。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇稱，項目住戶可經由24小時有蓋行人通道，經商場連接港鐵康城站。由康城站出發，4站直達港鐵鰂魚涌站，5站前往港鐵觀塘站，連接港島及九龍東CBD。

招商局置地執行董事兼總經理黃競源提到，項目周邊購物配套完善，享「 The LOHAS 康城」商場約48萬方呎購物及消閒空間，區內亦設有約130萬方呎綠化休憩空間。

