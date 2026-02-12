豪宅受投資者追捧 雅盈峰加碼推2伙三房招標發售

盈大地產及資本策略發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目雅盈峰，自推出以來，一直是市場的焦點所在，再加推新一份銷售安排，將於本周日（15日）以招標形式發售2伙三房戶，分別16樓C室及17樓B室。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目自推出以來一直收到眾多高端買家及投資者熱切關注及查詢，而首階段推出的 「CENTRUM COLLECTION」 (15至23樓) 三房戶已經進入倒數階段，準買家對相關系列的戶型查詢更是有增無減，為回應市場需要，決定上載最新銷售安排，以招標形式發售16樓C室及17樓B室。

招標單位為項目16樓C及17樓B室，屬3房1套房及3房雙套房間隔，面積分別為1,029及1,074方呎。單位均坐擁東南優越朝向，其中B室設寬敞客飯廳逾8米闊、與睡房同向，全部均可飽覽佔地 60 萬方呎的香港動植物公園，更能遠眺香港公園雙園延綿翠綠，以及禮賓府、中環及金鐘一帶繁華景致，橫廳設計巧妙連接近60方呎「三合一露台」，空間感十足且採光極佳。寬闊格局特別適合家具靈活擺放，營造舒適的奢華居家體驗。