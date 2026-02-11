中環雅盈峰首推細戶周六招標 加開2房示位參觀
盈大地產與資本策略合作發展的中環雅盈峰銷情持續，將於周六展開新一輪招標發售，首度推出項目的1房及2房中小型單位。
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，推出約數個星期已接連錄成交，於昨日上載新銷售安排，推出8樓全層6伙，於周六開始招標，價錢會參考先前項目中層單位成交。她說，項目至今成交單位均為逾千方呎大宅，見反應理想，將推出項目1房至2房戶型，面積約380至635方呎。
陳惠慈認為，近期不少家族辦公室有興趣投資本港物業市場，相信項目中小型單位會受追捧現時已有不少客人查詢一次過購入全層不同單位。而且租務市場氣氛向好，位於中環等市區呎租能達100元；若項目位於半山地段，且樓齡簇新，呎租有望達120元水平，料回報能迎合投資意欲。
項目昨日售出26樓A室，4房雙套設計，面積1,608方呎，成交價近1億元，呎價達60,388元，雙創項目新高。陳惠慈說，同類型單位全盤僅設6伙，單位市場討論度高，故認為餘下5伙同類單位有提價空間。
陳惠慈指出，項目至今售出13伙，套現6.6億元，成交價平均近5,000萬元。現時客源約6成為非本地客，其餘4成為本地客。
雅盈峰12樓C室2房示範單位：
發展商今另開放新的2房連家具無改動示範單位供參觀，示範單位仿12樓C室搭建，面積512方呎，屬2房間隔，層與層之間高度達3.3米。
其中主人房面積達150方呎，預留位置作衣帽空間，另一間睡房以玻璃趟門作分隔，提高單位整體的空間感。客廳外連三合一露台，並採用開放式廚房設計。
