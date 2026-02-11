Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西半山豪宅天御屢吸大手客 郭炳江現身「睇樓」

更新時間：14:10 2026-02-11 HKT
發佈時間：14:10 2026-02-11 HKT

近日樓市重回升軌，豪宅物業尤其受追捧，由恒基及新世界發展的西半山豪宅盤天御，開售至今已促成多宗逾億元大額成交，備受市場關注，昨日更吸引另一本港大型地產商、新地代理資深董事郭炳江前往該豪盤參觀，未知是觀摩同行靚盤，還是自選「心頭好」。

昨日早上郭炳江乘車到達天御後，由恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民迎接，然後入內正式開始參觀現樓。同行另有近10位高層陪同參觀，包括新地副董事總經理雷霆等。

新地郭炳江（右二）昨前往西半山豪宅新盤天御參觀現樓。右一為恒基林達民。
天御開售至今吸引多位城中名人與老牌家族入市，消息指，項目買家包括針織商人羅建生家族，以逾3.54億元買入全層特色戶，以及湯臣集團執行董事湯子嘉以約1.12億元購入高層大宅等。

值得一提的是，天御1座頂層的三層複式Penthouse 52W，面積冠絕全港分層戶，達12582方呎，屬5房設計，配備1283方呎平台及2186方呎天台。於55樓為總統套房設計，備有健身室及桑拿室，天台設有私人泳池。三層以特色旋轉樓梯連接，另設專屬私人升降機大堂，直達單位內部。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

