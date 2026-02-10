紅磡首匯農曆年後上樓書 共提供241伙

恒基旗下紅磡首匯部署農曆新年後上載樓書，3月正式開售。該期數提供241伙，戶型涵蓋1房至罕見的4房1套及少量特色單位，當中主打大戶型，當中4房套單位屬過往期數未有提供全新戶型，料受市場歡迎。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，現正積極部署盡快開盤，首匯提供1房至4房戶型，包括系列至今最大面積的標準單位，為4房1套戶型，屬過往期數未有提供的全新戶型，而2房至3房共佔項目6成。

林達民說，項目靠近紅磡鐵路站，部分單位料可享海景，能遠望北角及鰂魚涌一帶。見過往期數餘貨單位數量不多，故籌備短期内推出首匯。

BAKER CIRCLE系列及THE HADDON現已累計售出1,154伙，銷售率逾86%，套現約68億元。其中必嘉坊 • 曦匯將部分單位租出。呎價可達80元，租出及賣出的單位佔項目整體逾9成。

林達民另指，多項負面因素已經消退，且進入減息周期，供求比例亦趨健康，樓價對比低位反彈近7%，對後市走勢感樂觀。他稱，公司去年售出單位成交價共144.2億元，其中價值近120億元的成交均於去年9月中之後錄得，反映樓市重新向上，預期今年全年成交量按年料錄增長。

除了首匯外，今年另有機會推出土瓜灣道及廟街項目，3盤共涉約800伙，視乎進度亦有機會推出古洞項目。