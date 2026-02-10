新盤大手客上月狂掃550伙 掀「全層購」熱潮 SIERRA SEA及嘉居．天后成目標

樓市氣氛近月不斷升溫，投資客及大手客紛出動購貨，情況越演越烈，以上月為例，多達180組客掃入近550伙，按月大升1.7倍，較對上一個高位，即2024年政府「撤辣」後單月錄350伙，升幅接近60%，以掃入伙數計料創一手新例後按月新高。上月獲掃貨的樓盤主要為西沙SIERRA SEA及北角嘉居．天后。

新盤近月頻獲大手客及投資客大手掃貨，情況越演越烈，其中焦點盤之一，由新地發展的西沙SIERRA SEA更成為掃貨客吸納對象，除每次推售均取得沽清成績，過往安排於大手組別選購單位，均有部分單位流入B組供認購，但SIERRA SEA每次推售，A組大手客均能沽清預留的單位，可見掃貨客比例相當多。

每月超過100宗

去年第4季至今，不少單幢式新盤推售，自新世界於去年9月推售九龍城瑧博，不少投資客及收租客以全層式掃入單位，並掀起「全層購」熱潮，期後推售的單幢式新盤包括同系西九龍瑧爾、會德豐地產灣仔SPRING GARDEN、佳明粉嶺北映薈，以致上月推售，由嘉華國際發展的嘉居．天后，紛出現全層式購入單位。

新盤近月頻錄大手客掃貨個案，去年第4季起，每月獲掃貨單位均涉逾百宗。

SIERRA SEA上月連環推售均報捷，吸引不少大手客掃入單位。

上月除兩個焦點盤外，不少新盤亦獲掃貨尾單位，包括恒基牽頭發展的啟德天瀧、同區由中國海外發展的維港1號、新世界牽頭發展的柏蔚森、萬科香港大埔上然系列項目、恒基紅磡THE HADDON等，均現大手客掃貨蹤影。

嘉居．天后上月底推售，最少錄10組客大手購入全層3伙。

有代理計算，上月合共有180組大手客先後掃貨，合共「掃走」近550伙，佔上月新盤全月錄得約2450伙的22%，較去年12月錄得掃貨量約204伙，按月大增1.7倍，較上一次高峰期，即2024年政府全面「撤辣」後，單月錄得350伙，高出接近60%，相當誇張。事實上，近半年大手客掃貨情況持續，去年第4季，即10至12月，每月獲大手客掃貨涉及單位均超過100宗。

美聯高級董事布少明表示，近期入市的大手客種類繁多，其中包括一些資深投資者，相隔多年後重投樓市，不少認為樓價對比歷史高位回調近3成，未來升幅可期。

此外還有很多內地投資客來港尋找投資機會，始終顯示中小型回報率屬理想。而近日熱銷的SIERRA SEA中更錄不少大手用家客，買入多於1個單位供家庭成員一起住。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期整體市況向好，股市暢旺，財富效應推動買家加快入市，而且樓價已確定見底回升，不少買家怕遲買會貴。而會買多於1伙的買家通常為投資客，受惠於去年美國再次步入減息周期，美元貶值，促使香港物業再次成為避險及保值的投資工具，令該批客源入市情況升溫。

上月底推售的嘉居．天后，亦錄得約15組掃貨個案，當中10組客購入全層3伙，最大手買家涉資逾3400萬。

「西餅客」連番出擊瞄準細戶

近月大手客掃貨，不少以購入半打（6伙）以上為目標，俗稱「西餅客」買家再次出動，以上月為例，最大手買家連掃啟德THE HENLEY III合共9伙，SIERRA SEA亦錄得多宗連掃8伙個案，情況罕見。

THE HENLEY獲掃9伙 全屬1房涉資逾7291萬

新盤上月錄得逾2400宗成交，當中約五分一單位由大手客購入，其中最大手為恒基啟德THE HENELY III，於上月18日獲大手客連掃9伙，全屬1房戶，合共涉資逾7291萬。萬科香港旗下何文田VAU Residence上月中亦獲大手客連掃6伙開放式單位，涉及資金逾3700萬。

至於上月推售兩大焦點盤，其中SIERRA SEA進行2A期首輪銷售時，掃貨情況最熱熾，新地表示，當日共錄得10組掃入5至8伙，其中共有3組大手客連購8伙，涉資最多達4800萬。總括迄今推售2期項目，合共錄得超過150組大手購貨個案，亦是1月份獲掃入單位大幅推高的主要原因。

同於上月底推售的嘉居．天后，亦錄得約15組掃貨個案，當中10組客購入全層3伙，最大手買家涉資逾3400萬。由TKS Limited發展的紅磡悅麓，上月底進行首輪銷售時成功售出近50伙，當日亦有兩組買家大手掃入6伙，分別涉資約3000萬。

上述掃貨個案，均以細戶型為主，但亦有大手客掃入豪宅單位，例如由恒基牽頭發展的天瀧，上月獲大手客連購8座18樓A及B室，均屬4房戶型，共涉資逾1億。另新世界牽頭發展的黃竹坑滶晨II，上月亦獲連掃3伙，共涉資超過3800萬。