柏蔚森獲內地專才入市 呎價逾2.68萬創標準戶新高
更新時間：08:55 2026-02-08 HKT
發佈時間：08:55 2026-02-08 HKT
啟德新盤備受追捧，由新世界夥拍遠東發展啟德柏蔚森系列銷情持續，昨連沽5伙，合共套現4,974.7萬，平均成交呎價近2.2萬，其中柏蔚森III Azure Forest 1座21樓C室，享開揚遊艇海景及維港海景，面積579方呎，屬3房套設計，成交價1,555.8萬，呎價26,870元，呎價創標準分層單位新高。
據了解，上述單位買家為內地專才買家參觀現樓示範單位及會所後，認為較啟德其他新盤優勝，故購入單位作自住。
滶晨II兩房成交價1319萬
另外，新世界同系帝國、資本策略、麗新發展及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋新盤港島南岸滶晨II，則售出2座42樓G室，面積496方呎的2房單位，成交價1,319.1萬，呎價約26,595元。
