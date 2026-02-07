雅盈峰招標沽兩伙 單日套現逾8900萬

盈大地產及資本策略合作發展的中環雅盈峰，今日以招標售出18樓A室及20樓A室，均為3房套連工作間間隔，面積1,029方呎，成交價分別為4,393.83萬及4,507.02萬元，呎價42,700及43,800元，該盤單日套現約8,900.85萬元。

為回應市場殷切需求，發展商首度推出項目高層4房戶應市，並已於上載最新銷售安排推出26 樓A室，將於下周二（10日）招標發售。

首推CROWN COLLECTION

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目銷情持續，首階段推出的3房戶受追捧，繼早前首次推出全層，隨即收到更多對更高層及4房單位的查詢。有見及此，決定首度推出項目高層系列 CROWN COLLECTION（25至30樓）的4房雙套房連化妝間及工作間單位應市。

最新招標單位為項目26樓A室，屬4房雙套房連化妝間及工作間間隔，面積 1,608方呎。單位逾9米的寬闊客飯廳以橫廳設計，面積超過500方呎。單位座向東南，可飽覽佔地60萬方呎的香港動植物公園，能遠眺香港公園雙園延綿翠綠。主人套房及兩睡房與客廳同向，同樣飽覽雙園美景。偌大主人套房連浴室及步入式衣帽間，面積約250方呎。

單位層與層之間的高度達3.5米，較中層單位更高，採光及空間感極佳。廚房為梗廚設計，連同工作間面積近200方呎，切合大家庭客戶需求。廚房配備德國頂級品牌櫥櫃，以及國際豪宅標配的一系列家電等。

雅盈峰短短兩周多已累沽9伙過千呎3房戶，合共套現超過4億元。