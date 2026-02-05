Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上水雲向4伙特色戶擬率先招標推售 大手買家優先選購

更新時間：18:15 2026-02-05 HKT
發佈時間：18:15 2026-02-05 HKT

永泰發展的粉錦公路新盤雲向持續軟銷，並不排除一次過推售全部4伙特色戶，並考慮優先售予大手買家。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目自開始展開推廣後查詢不斷增加，其中初步有約30組客對項目僅設4伙的頂層特色戶感興趣，考慮於農曆新年前一次過推售全部4伙特色戶，另外亦有大手客表示有意大手購入特色戶，因此亦計劃安排供大手買家優先選購。

楊聰永續指，頂層特色單位面積由688方呎至868方呎，均為3房1套連儲物室套設計，附連由324方呎至692方呎平台。4間大宅一字排開面向西南方，可享開揚高爾夫球場景觀及遠眺深圳區景色。

其中今日率先介紹的頂層單位B室，面積868方呎，附連692方呎平台，客飯廳呈長形開則，長近6米，樓高3.5米，空間感十足，主人房接連69方呎觀景平台。

上水古洞新盤雲向收逾2000查詢 預告農曆新年後開價 定價參考東鐵沙田大圍沿線

