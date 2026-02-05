黃竹坑Blue Coast II獲內地客團購 1.4億掃4伙四房戶

港島新盤向來不乏捧場客，由長實與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，昨日以招標方式連沽4夥4房單位，合共套現達1.4億；據了解，上述買家均屬一組內地客聯同團購該批單位。

楊桂玲：意向價上調3%

上述單位全屬4房雙套連儲物房及洗手間間隔，分別位於16樓、19樓、20樓及21樓的A單位，面積1267方呎，成交金額分別為3534.93萬、3547.6萬、3547.6萬及3560.27萬，呎價約27900、28000、28000及28100元，總成交金額達1.4億。

據了解，該組買家為內地客人，聯同團購4夥4房單位，全因看中Blue Coast II兼具市區地利與海景景觀優勢，享獨立升降機可直達商場，同時坐擁鐵路及商場上蓋的便捷生活配套，適合一家大小同住。

全屬4房雙套間隔

買家的置業初衷正是希望與親朋好友就近居住、互相照應，打造小社區生活，故此聯合入標團購作自住之用。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，Blue Coast II自開放現樓後銷售已突破200夥，全系列至今累售1101夥，套現逾188億，僅餘不足100夥。有見市場氣氛持續向好，集團將於下周二（10日）起，將中層4房單位的招標意向價上調3%。

打造小社區生活

Blue Coast為黃竹坑站上蓋規模最大項目，合共提供1200夥；當中Blue Coast II由2幢38層高分層住宅組成，為第3座及5座，合共提供558夥，面積443至1267方呎，涵蓋2房至4房戶，包括11夥位於項目6樓的平台特色戶。