Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃竹坑Blue Coast II獲內地客團購 1.4億掃4伙四房戶

新盤速遞
更新時間：11:32 2026-02-05 HKT
發佈時間：11:32 2026-02-05 HKT

港島新盤向來不乏捧場客，由長實與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，昨日以招標方式連沽4夥4房單位，合共套現達1.4億；據了解，上述買家均屬一組內地客聯同團購該批單位。

楊桂玲：意向價上調3%

上述單位全屬4房雙套連儲物房及洗手間間隔，分別位於16樓、19樓、20樓及21樓的A單位，面積1267方呎，成交金額分別為3534.93萬、3547.6萬、3547.6萬及3560.27萬，呎價約27900、28000、28000及28100元，總成交金額達1.4億。

據了解，該組買家為內地客人，聯同團購4夥4房單位，全因看中Blue Coast II兼具市區地利與海景景觀優勢，享獨立升降機可直達商場，同時坐擁鐵路及商場上蓋的便捷生活配套，適合一家大小同住。

全屬4房雙套間隔

買家的置業初衷正是希望與親朋好友就近居住、互相照應，打造小社區生活，故此聯合入標團購作自住之用。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，Blue Coast II自開放現樓後銷售已突破200夥，全系列至今累售1101夥，套現逾188億，僅餘不足100夥。有見市場氣氛持續向好，集團將於下周二（10日）起，將中層4房單位的招標意向價上調3%。

打造小社區生活

Blue Coast為黃竹坑站上蓋規模最大項目，合共提供1200夥；當中Blue Coast II由2幢38層高分層住宅組成，為第3座及5座，合共提供558夥，面積443至1267方呎，涵蓋2房至4房戶，包括11夥位於項目6樓的平台特色戶。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
7小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
23小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
2小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
5小時前
九巴B9服務大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
生活百科
21小時前
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
影視圈
15小時前
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
4小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
2026-02-04 09:40 HKT
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
影視圈
18小時前