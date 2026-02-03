Castle One by V加推15伙 複式戶意向呎價5萬

The V Group發展的西半山Castle One by V，自拆售以來備受實力買家追捧，加推15伙，當中複式戶意向呎價5萬元。

V Group創辦人兼董事長陳韻雲表示，Castle One by V自拆售後市場反應熱烈，發展商加推15伙，涵蓋全層及特色物業，包括8樓全層5伙（A至E單位），涵蓋開放式至兩房間隔，總面積達2,483方呎。

是次亦同步推出3伙特色戶，包括6樓A室的平台特色戶，面積589方呎，兩房間隔連私人平台，打造都會綠洲；位於6樓B室的複式戶，面積685方呎，兩房複式間隔連露台，空間感十足；以及頂層複式地標，位於31樓及32樓E室，面積879方呎，兩房間隔，連351方呎天台，可享維港煙花以及中環繁華景致。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2026年樓市開局理想，豪宅市場交投表現尤為突出。根據中原大數據，一手市場逾億元交投量已連升兩個月，單在1月份，成交宗數高達26宗，平均幾乎每日一宗，涉資逾53億元，按月分別急升7成及5成。與去年同期僅錄得3宗、涉資約4.6億元相比，今年增幅更達七倍及十倍，料創下香港單月豪宅買賣宗數的歷史新高，反映資金正加速流入具備保值力的優質資產。



中原高級資深區域營業董事吳小玲表示，Castle One by V自拆售以來以來連環報捷，已套現接近兩億，其中內地客佔約8成。市況暢旺更吸引大手客斥資3,800萬元連掃3伙，涵蓋開放式至兩房單位作長線收租，預計整體租金回報率逾3厘。認為項目將繼續成為市場焦點，未來成交呎價有望再挑戰新高。