西沙SIERRA SEA 2B期乘勢加推 周六發售價單218伙

更新時間：16:28 2026-02-02 HKT
發佈時間：16:28 2026-02-02 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 2B期備受市場追捧，再錄即日沽清佳績，有見項目向隅客眾多，發展商於今日上載5號價單，涉131伙，折實售價465.97萬至1,016.51萬，折實呎價10,174元至14,821元，發展商指新價單屬輕微加推，有約1%至3.5%提價，另外亦於今日推出新一份銷售安排，於周六以價單形式推售218伙，折實平均呎價12,830元，另於周五起以招標形式推售20伙。

新地副董事總經理雷霆表示，昨日的次輪銷售可形容為「清風送爽，極速沽清」。有見市場向隅客眾多，於今日上載5號價單，涉131伙，同時上載最新銷售安排，涉238伙，分別於周五起以招標形式推售20伙，另於周六壓軸推售218伙，折實平均呎價12,830元。由於是次加推中不少單位屬優質單位，因此獲提價1%至3.5%。

新地代理執行董事陳漢麟稱，新推出的5號價單涉131伙，涵蓋66伙2房戶及65伙3房戶，計算最高15%折扣優惠後，折實售價465.97萬至1,016.51萬，折實呎價10,174元至14,821元。

陳漢麟續指，於今日同步上載的3號銷售安排，其中周六銷售的218伙價單單位，涵蓋153伙2房及65伙3房，折實售價由461.89萬至1,016.5萬，折實呎價10,085至14,821元。是次銷售中包括過往價單中未推售單位，因此亦有更新1號至4號價單，部分單位獲提價1%至2.5%，屬反應市況。第三輪銷售同樣設有大手組時段，其中Super A時段只可購最多4伙，B組時段最多只可購1伙。

陳漢麟亦提到，昨天的次輪銷售中，錄不少大手客入市，其中有3組客連購6伙，而最大手的則斥資逾3,880萬購入2伙3房及4伙2房，另外亦有1組購5伙，50組購2至4伙。另外項目今天亦錄2宗招標成交，售出2伙花園特色戶。

