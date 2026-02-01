Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

1月錄26宗豪宅「大刁」成交 創一手新例後單月最多

新盤速遞
更新時間：10:09 2026-02-01 HKT
發佈時間：10:09 2026-02-01 HKT

上月新盤去貨速度加快，當中超級豪宅盤表現亦甚為亮眼，逾億元的「大刁」成交量更錄約26宗，創《一手新例》後單月新高紀錄，對比去年12月的13宗按月多出1倍。

23宗來自港島區

上月26宗逾億元一手成交，當中有23宗來自港島區，餘下3宗則屬九龍區。整體中最多億成交項目為恒基與新世界合作發展的西半山天御2期，單月錄10宗交投，合共套現逾17億。

該屋苑不乏破頂個案，包括1座39樓全層戶，面積5,577方呎，屬4間套房及家庭間單位，以逾4.22912億連同兩個車位售出，呎價約75,831元，成交價及呎價創項目雙新高紀錄。

滶晨4房大宅呎價逾6.3萬

新世界發展夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋新盤滶晨，其1A座39樓P2室，面積1,706方呎，為4房連雙套連工人房連洗手間設計，設私人升降機前廳，連一個停車位以1.07748億售出，呎價高見63,158元，成交價及呎價齊創項目新高，同時亦屬黃竹坑站上蓋港島南岸項目標準分層新高。

造價最高為恒隆地產旗下跑馬地藍塘道23至39號洋房項目，於元旦日售出項目面積最大的藝術大宅，為31號獨立屋，洋房面積9,186方呎，屬6房5套連工人房設計，配備品酒區、娛樂室、家庭影院、健身室及書房，成交價約4.47192億，呎價約48,682元。

另外，嘉里發展的九龍半山低密度豪宅緹外單月沽3伙，合共套現5.618億，成交價最高為2座2樓B室分層大宅，面積4,364方呎，屬4房4套房連2間工人房間隔，以1.95億連同2個住宅停車位成交，呎價約44,684元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
17小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
21小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
2026-01-31 11:29 HKT
四川瀘州花壇藏屍案，兇手改名整容潛逃28年終落網。
奇案解密︱老闆娘借¥4萬反遭害命埋屍花壇 兇手改名整容潛逃28年終落網
奇聞趣事
4小時前
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
投資理財
5小時前
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
20小時前
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
2026-01-31 09:00 HKT
巴黎警方搗破針對華人搶劫集團拘11人。（資料圖片）
全國人大代表巴黎寓所失竊 賊人扑頭搶6500萬港元名錶珠寶
即時國際
16小時前