1月錄26宗豪宅「大刁」成交 創一手新例後單月最多

上月新盤去貨速度加快，當中超級豪宅盤表現亦甚為亮眼，逾億元的「大刁」成交量更錄約26宗，創《一手新例》後單月新高紀錄，對比去年12月的13宗按月多出1倍。

23宗來自港島區

上月26宗逾億元一手成交，當中有23宗來自港島區，餘下3宗則屬九龍區。整體中最多億成交項目為恒基與新世界合作發展的西半山天御2期，單月錄10宗交投，合共套現逾17億。

該屋苑不乏破頂個案，包括1座39樓全層戶，面積5,577方呎，屬4間套房及家庭間單位，以逾4.22912億連同兩個車位售出，呎價約75,831元，成交價及呎價創項目雙新高紀錄。

滶晨4房大宅呎價逾6.3萬

新世界發展夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋新盤滶晨，其1A座39樓P2室，面積1,706方呎，為4房連雙套連工人房連洗手間設計，設私人升降機前廳，連一個停車位以1.07748億售出，呎價高見63,158元，成交價及呎價齊創項目新高，同時亦屬黃竹坑站上蓋港島南岸項目標準分層新高。

造價最高為恒隆地產旗下跑馬地藍塘道23至39號洋房項目，於元旦日售出項目面積最大的藝術大宅，為31號獨立屋，洋房面積9,186方呎，屬6房5套連工人房設計，配備品酒區、娛樂室、家庭影院、健身室及書房，成交價約4.47192億，呎價約48,682元。

另外，嘉里發展的九龍半山低密度豪宅緹外單月沽3伙，合共套現5.618億，成交價最高為2座2樓B室分層大宅，面積4,364方呎，屬4房4套房連2間工人房間隔，以1.95億連同2個住宅停車位成交，呎價約44,684元。