黃金海灣．珀岸連環沽 每呎高見1.28萬

新盤速遞
更新時間：09:48 2026-02-01 HKT
發佈時間：09:48 2026-02-01 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，近期銷情加快，昨連沽2伙，套現約1,847.1萬，包括2座22樓F室，面積655方呎，採用3房1套間隔，成交價840.6萬，呎價約12,834元。而1A座6樓C室，面積804方呎同屬3房戶，則以1,006.5萬成交，呎價約12,519元。

整個系列累沽1092伙

另外，黃金海灣上月共沽約21伙，套現逾1.67億，整個系列則累沽1,092伙，成交金額逾45.6億。

黃金海灣．珀岸為黃金海灣發展項目的第2期，合共提供631伙；項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。

地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

