新盤上月2384宗成交 創15個月最佳 SIERRA SEA膺賣樓王 代理料「小陽春」持續

樓市踏入2026年整體開局向好，連帶新盤市場交投步伐加快，綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場消息，今年1月新盤市場共錄逾2,384宗成交，創15個月以來單月新高紀錄，按月升約80%，當中以西沙SIERRA SEA表現最標青，連番推售均錄好成績，共沽約884伙，膺上月賣樓王。而康城SEASONS系列及大埔上然系列亦受追捧，分別沽出125及104伙。

今年1月多個發展商推盤，由上車盤以至豪宅項目均紛紛推出銷售，均取得理想成績，合共錄逾2,384宗新盤成交，屬自去年2月起連續12個月錄逾千宗交投之餘，更創自2024年10後約15個月單月最多紀錄；同時對比去年12月按月彈升約80%。

SIERRA SEA系列售出884伙

上月交投量中，新地旗下西沙SIERRA SEA系列交投量一枝獨秀，連番推售均大開紅盤，價單連同招標單位合共售出約884伙，一舉登上1月新盤賣樓王寶座。另外，該盤2B期亦於今日次輪發售350伙價單單位，涵蓋244伙2房及106伙3房戶，折實售價約460.1萬至973.67萬，折實呎價約10,168至14,311元。

其次為會德豐地產與港鐵合作發展的將軍澳日出康城SEASONS系列，在上月展開新一輪銷售，合共售出125伙，位列1月新盤賣樓榜第二位。另外，萬科香港大埔上然系列及由信和夥拍嘉華、中國海外合作發展的元朗錦上路站栢瓏系列等銷情同樣不俗，於上月分別售出104伙及94伙。

嘉居．天后2房1168萬成交

另外，昨日新盤市場單日亦錄32宗成交，包括嘉華旗下天后新盤嘉居．天后，售出29樓C室，面積361方呎，2房間隔，成交價1,168萬，呎價約32,355元；該盤上月價單及招標形式合共售出71伙。

由中國海外牽頭發展的啟德維港．灣畔昨錄新高成交，為1A期1A座26樓A室，面積819方呎，屬3房套連工作間套間隔，成交價3,066.4萬，呎價約37,441元，創項目售價及呎價新高，該系列上月合共售出28伙。

華懋旗下薄扶林VICTORIA COAST昨以招標形式售出A座13樓2室，面積1,367方呎，2房1套連連工作間戶型，以2,550萬售出，呎價約18,654元。

恒隆旗下九龍灣皓日連售3伙，套現約3,230萬，其中25樓A室，面積為770方呎，成交價約1,430萬，折實成交呎價約18,572元。

本月料可消耗逾千伙庫存

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着發展商於農曆新年前後亦將積極部署推盤，同時焦點新盤亦於月內繼續發售，預料本月可消耗逾千伙庫存。

美聯高級董事布少明指，現時樓市氣氛積極，一手市場交投活躍，本月隨着農曆新年長假出現，入市步伐料有所放緩，不過隨着假期過後多個新盤料將推出應市，相信樓市「小陽春」盛況可望持續，一手成交料錄約1,500宗。