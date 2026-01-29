DEEP WATER SOUTH下周上樓書 料6B期共154伙將招標推售

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH備受市場期待，至今錄逾2,000宗查詢。有見市場反應不俗，發展商表示將提速推盤步伐，在下周上載項目樓書。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，現時樓市向好發展，隨著股票市場表現做好，購買力流入住宅市場，中上價新盤特別受惠。有見及此，決定加快推盤步伐，料在下周上載項目樓書，率先推售項目6B期，並預計全數154伙將以招標形式推售。

會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠指，項目有3大優勢，鄰近港鐵黃竹坑站，深水灣與壽臣山及港島南岸中央會所。

另外發展商亦率先介紹項目會所，呈雙會所設計，會所連園林面積逾10萬方呎，設有逾50項設施，其中包括港島南岸獨有梯級式無邊際泳池。