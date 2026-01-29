華懋尖沙咀德興街項目命名瑜意 最快農曆新年後推售 提供164伙 主打1房及2房戶

華懋旗下尖沙咀德興街項目部署推售，項目正式命名為ZENDO HOUSE瑜意。

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目提供164伙，主打1房及2房戶型，亦有少量開放式單位，1房佔超過80%，面積由274至468方呎，項目已平頂，項目關鍵日期為9月16日，屬短期樓花，項目屬於舊契項目，可隨時推售，集團預計農曆新年後上載樓書及推售，定價將參較尖沙咀、九龍站及港鐵沿線新盤。

封海倫表示，項目提供164伙，主打1房及2房戶型，亦有少量開放式單位，1房佔超過80%。

封海倫續稱，今年集團推售項目除瑜意外，繼續推售何文田瑜一、西貢WHITESAND COVE ，另位於東涌大型項目亦正部署中，有機會年內推售，今年樓市向好，利好因素頻現，差估署樓價指數連升7個月，旗下項目有機會提價，料有3%至5%加價空間，預計今年樓價有機會升5%。