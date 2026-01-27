上水古洞新盤雲向收逾2000查詢 預告農曆新年後開價 定價參考東鐵沙田大圍沿線

新盤推售一浪接一浪，北部都會區新盤陸續展開銷售步伐。由永泰發展的全新項目雲向部署推售，發展商表示項目至今累積錄得逾2000個查詢，現正式展開軟銷，預計農曆新年後開價及推售，首張價單料推出不少於153伙，同時不排除會率先以招標形式推售特色單位。

雲向去年上載樓書後，未有進一步推出單位發售。永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目落成日期已大為縮短，隨着建築進度已接近平頂階段，加上近期亦接獲不少查詢，自上載樓書至今累錄逾2000個查詢，有見市場反應不俗，預計農曆新年後公布首張價單，首批將不少於153伙，亦不排除率先以招標形式推售特色單位，項目並有望成為北部都會發展區內今年首個推出的全新樓盤。

永泰地產楊聰永（左）表示，雲向有望成為北都今年首個推出的全新樓盤。旁為周雅詩（中）及梁富華（右）。

內地客料佔25%至40%

楊聰永續指，項目現時坐擁東鐵綫交通優勢，另外未來亦可享北環綫及北部都會區未來發展潛力，因此現時定價先參考沙田及大圍等東鐵綫一帶沿線物業，相信長遠相信價錢會跑贏相關物業。另外項目可享受高爾夫球場景觀，備受不少內地買家追捧，至今查詢中亦錄有逾500個來自內地準買家，因此相信項目內地買家比例可達25%至40%。

楊聰永亦提到，樓市利好因素在近半年來遞增，隨着本月單日平均可錄約70宗一手成交，對比去年全年的平均單日約56宗，上升25%，可見樓市已提前迎來「小陽春」，屬健康情況，隨着入市信心增加，春節後交投料可穩步向上。現時市場交投平均，一手及二手於不同地區、樓齡、價錢等均有分布，且有價有市，相信未來樓價可跑贏通脹，預計有5%至8%的升幅。

永泰銷售及市務總監周雅詩指，項目盡享東鐵線便利優勢，步行至港鐵上水站僅需約8分鐘路程，同時亦一線貫通深圳與港島金鐘兩大經濟核心，僅約40分鐘車程直達港島金鐘站，加上未來北環線及北部都會區發展，盡顯「南金融、北創科」的優勢格局。另外可一站到達落馬洲及羅湖站，接通5大關口，享受雙城生活圈的便捷。

位於粉錦公路663號的雲向共提供765伙。

主打1房及2房間隔

永泰助理銷售總監梁富華稱，項目提供765伙，面積196方呎至868方呎，主打1房及2房間隔，其中1房設最多，涉444伙，佔項目整體單位58%。而2房單位則設242伙，佔整體約32%。項目開放式間隔則設有75伙。

梁富華亦提到，項目設有4伙空中特色戶，為3房1套連儲物室套房設計，面積688方呎至868方呎，附連特大平台，可擁外望高爾夫球場、連綿山脈景色，以及深圳繁華天際城景。

翻查資料，位於粉錦公路663號雲向，由永泰於2021年6月以26.168億力壓其餘16間財團奪得發展權，每方呎樓面地價達約9208元，較當時市場估值約18.5億至21.5億高出至22%至41%不等，創下當時新界東北住宅地呎價紀錄。樓書顯示，項目預計關鍵日期為2027年3月底，樓花期不足15個月。

古洞3盤成焦點將陸續登場

俗語有云：「路通則財通！」，政府全力推動北部都會區發展，運輸及物流局局長陳美寶日前表示，已及早規劃粉嶺北和古洞北發展區的短中期的道路工程，力爭北環綫項目盡早落實預期2027年古洞站開通，區內有多個全新盤已密鑼緊鼓部署推售，將於年內陸續登場，合共涉逾2100伙。

古洞屬新發展區，多年來只有豪宅洋房，政府全力推動北部都會區後，以古洞站為核心的地皮相繼推出，由會德豐地產、新地及恒基投得，其中會德豐地產發展位於古洞鄉梓路23號項目將分兩期發展，第1期提供457伙；第2期則提供324伙，合共提供781伙，均已取得預售樓花同意書，可以隨時推售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀早前公布今年推盤大計時，亦預告第1期項目料今年年中推售，將成為區內首個推售的新盤。會德豐於2021年7月以41.85億投得地皮，總可建樓面超過49萬方呎，每方呎樓面呎價約8499元。

新地旗下位於鄉梓路29號第1期亦已申請售樓紙，共提供642伙，發展商早前透露料下半年推售。

至於恒基旗下鄉梓路25號項目則提供682伙，亦預計今年內登場，上述新地及恒基兩項目已申請售樓紙，現正待批出。