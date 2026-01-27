黃金海灣·珀岸持續錄成交 2房每呎1.3萬沽
更新時間：10:12 2026-01-27 HKT
發佈時間：10:12 2026-01-27 HKT
發佈時間：10:12 2026-01-27 HKT
旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣系列持續錄成交，項目第2期黃金海灣．珀岸最新售出1伙2房單位，呎價約1.3萬。
項目最新售出單位1B座3樓F室，單位面積403方呎，屬2房間隔，成交價532.6萬，呎價約13216元。整個黃金海灣系列成交不斷，本月至今暫錄得17宗成交，成交價介乎532.6萬至1386.5萬，合共套現超過1.35億。
位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙，其中第2期黃金海灣．珀岸合共提供631伙，涵蓋多元戶型，由開放式至4房間隔均有供應，面積介乎269方呎至1329方呎。
項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景，同時位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉超過15條巴士及7條小巴路線往來港九新界，擁南北通行優勢。
