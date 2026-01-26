BLUE COAST II 4房海景戶招標沽 每呎3.12萬創新高

由長實及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目BLUE COAST II，今日以招標形式售出一伙4房高層海景單位，成交呎價達31,200元，創下項目呎價新高紀錄。該單位位於3座37樓B室，面積1,224方呎，屬4房雙套連儲物房及洗手間間隔，以3,818.9萬成交。據了解，買家為本地客，購入單位擬作自住用途。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，集團自上周六起首階段調高部分招標單位之意向價提高後，便火速獲認購，反映豪宅市場需求殷切，目前項目高層4房戶僅餘最後7伙。由於市況持續向好，集團將會於下月10日進行次階段價格調整，上調部分中層單位的招標意向價，加幅約3%。