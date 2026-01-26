黃金海灣．珀岸2房 呎售1.43萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣系列持續錄成交，項目第2期黃金海灣．珀岸最新售出1伙2房單位，呎價約1.43萬。

成交價761萬

項目最新售出的單位為1A座23樓F室，單位面積531方呎，採用2房間隔，成交價761.1萬，呎價約14333元。

過去兩日整個黃金海灣系列錄得4宗成交，合共套現2980.6萬，成交價介乎539.5萬至1036.1萬，呎價介乎12289元至14333元。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙。項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。

地理位置方面，該盤位處港深兩地核心，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

項目鄰近多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，貼心照顧住戶各方面生活需要，勢將吸引追求品味生活用家客及深港兩地投資客。