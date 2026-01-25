SIERRA SEA 2B期周三首輪發售186伙 入場價455萬
更新時間：16:53 2026-01-25 HKT
發佈時間：16:53 2026-01-25 HKT
發佈時間：16:53 2026-01-25 HKT
新地發展的西沙SIERRA SEA 2B期落實周三（28日）展開首輪銷售，開賣186伙，其中165伙為價單單位，折實平均呎價11,649元，屬原價加推，另招標推21伙。項目暫收逾3萬票，超額逾160倍。
新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA 2A期銷情理想，故即推出2B期，昨日另原價加推2號價單，以及落實周三開售。
涵蓋118伙2房及47伙3房
開售價單單位涵蓋118伙2房及47伙3房，折實售價455.17萬至874.56萬元，折實呎價10,018至12,476元，折實平均呎價11,649元，另推出21伙透過招標形式開售。
新地代理執行董事陳漢麟指，初步統計項目收逾30,000票，對比周三開售價單單位超額認購逾160倍，吸引2A期向隅客及不少新客入票，客源中大手客佔約4成。
根據銷售安排，周三分A組及B組開售，A組大手客最多買6伙，其中最多涵蓋2伙3房單位。
