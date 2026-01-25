雅盈峰3房5082萬招標沽 呎價達4.73萬
發佈時間：16:24 2026-01-25 HKT
盈大地產發展的中環雅盈峰今日招標售出20樓B室，面積1,074方呎的3房戶，成交價5,082.8萬元，呎價47,326元。發展商同日加推，首度推出C室於周四 （29日）招標出售。
首度推出C室作招標出售
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目自上載售樓說明書便接獲數百宗來自高端客戶的查詢。項目主打3房或以上大戶，短短一周內出售3伙3房戶，印證市場對高端豪宅的殷切需求。為迎合市場需求，首度推出C室作招標出售。
最新招標單位為項目15樓C室，屬3房套房間隔，面積1,017方呎，座向東南，可飽覽佔地60萬方呎的香港動植物公園，能遠眺香港公園雙園延綿翠綠。
單位層與層之間的高度達3.3米，採光及空間感極佳。廚房為梗廚設計，切合家庭客戶居住需求，配備德國頂級品牌櫥櫃，以及國際豪宅標配設備，其中包括酒櫃及鐵板燒爐等設備一應俱全。
雅盈峰短短一周內連沽 3 伙逾千呎3房戶，合共套現逾1.4億元。
