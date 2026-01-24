SIERRA SEA 2B期原價加推90伙 每呎均價1.18萬
發佈時間：15:16 2026-01-24 HKT
新地發展的西沙SIERRA SEA 2B期自開價以來，市場反應熾熱，發展商今日(24日)加推價單第2號，推出90伙應市，戶型涵蓋62伙2房及28伙3房單位，面積由416至701方呎，折實平均呎價11,888元，發展商指，由於樓層與景觀座向有所不同，屬原價加推。
價單第2號折實售價461.89萬至874.56萬元，折實呎價約10,085至12,476元。售價及呎價最低單位為1座2樓H室，面積458方呎，屬2房間隔，折實售價為461.89萬元，折實呎價約10,085元。
