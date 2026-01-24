Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滶晨連環沽6伙兩房戶

新盤速遞
更新時間：10:13 2026-01-24 HKT
發佈時間：10:13 2026-01-24 HKT

新世界牽頭，夥帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸滶晨系列，昨日一連售出6伙，均為2房單位，共套現逾8200萬。昨日售出單位包括2座41樓A室，面積588方呎，屬2房連書房設計，售價1601.3萬，呎價27233元。據悉買家為內地客，因鍾情項目設計及地理優勢，購入單位自用。

共套現逾8200萬

值得一提的是，發展商日前更新部分價單提高43伙定價，新價錢將於下周一生效，而上述成交單位屬其中1伙加價單位，加價幅度約1.5%，若買家於下周一才入市，新售價按現有折扣計算達1625.2萬，即現時買家省卻23.9萬。

日前提價單位面積介乎418方呎至591方呎，涉及41伙2房及2伙1房，提價幅度約1.5%至逾3%，最新價單定價介乎1351萬至2005萬，價單呎價31285至33972元；扣除最高17.5%折扣優惠後，最新折實售價約1114.5萬至1654.1萬，折實呎價25809至28026元。

滶晨系列分兩期發展，分別提供447及378伙。項目銷情持續，本月累沽27伙，套現逾5億。項目開售至今共售出733伙，佔全數單位近90%，共套現逾126億，當中不乏名人及本地富豪家族大手入市。

另外，該公司與遠東發展的啟德栢蔚森系列，自現樓以來已火速售出184伙，套現逾14億。該盤單日售出6伙，套現4416.6萬，其中栢蔚森III第1座25樓F室，享開揚維港海景色，面積382方呎，屬2房設計，成交價843.1萬，呎價22071元。據了解，買家為內地專才購入單位作投資。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

