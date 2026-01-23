西沙SIERRA SEA 2B期部署短期內加推 料不少於78伙 夥中銀香港推按揭優惠

新地旗下西沙SIERRA SEA 2B期今日正式開放示範單位及收票，市場反應熱烈，發展商表示不排除於短期內加推，另外，在首輪銷售推出特色單位作招標。

新地代理執行董事陳漢麟指，項目自昨日開價後即接獲不少查詢，當中除上期的向隅客外，另外由於是次期數涵蓋全新戶型，因此亦成功吸引不少新客源。有見及此，正部署於短期內加推新價單，料不少於78伙；另外，在首輪銷售時計劃以招標形式推售項目特色戶。

為配合項目銷售，發展商亦夥同中銀香港推出置業優惠。中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍稱，是次為項目買家提供全方位數碼按揭服務，並且凡成功於線上申請的客戶即可享高達2,888元的現金獎賞，而首10名成功申請的客戶更可獲贈精美禮品一份。

