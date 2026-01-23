灣仔SPRING GARDEN天台特色戶1118萬沽 呎售3.82萬
更新時間：15:45 2026-01-23 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-23 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-23 HKT
會德豐地產灣仔SPRING GARDEN今日再特色戶招標成交，售出單位為28樓A室天台特色戶，單位面積292方呎，天台面積194方呎，屬於1房開放式廚房間隔，以1,118萬售出，呎價38,288元。單位天台享寳雲道翠綠山景及城市景觀。單位層與層之間逾3.5米高，間隔四正實用；睡房則採用廣闊觀景玻璃幕牆，採光十足。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SPRING GARDEN全盤累售87伙，套現近8.3億，成績斐然。整個項目僅餘1伙天台特色戶，料將繼續受市場熱捧，將適時以招標形式推售。
黃光耀續指，項目熱烈銷情充分反映市場對優質供應渴市，特別是港島優質住宅項目。不少SPRING GARDEN向隅客期待集團與港鐵合作的黃竹坑站港島南岸DEEP WATER SOUTH項目。項目已策略一系列市場推廣活動，讓準買家了解項目超級豪宅優勢。
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT