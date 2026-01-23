灣仔SPRING GARDEN天台特色戶1118萬沽 呎售3.82萬

會德豐地產灣仔SPRING GARDEN今日再特色戶招標成交，售出單位為28樓A室天台特色戶，單位面積292方呎，天台面積194方呎，屬於1房開放式廚房間隔，以1,118萬售出，呎價38,288元。單位天台享寳雲道翠綠山景及城市景觀。單位層與層之間逾3.5米高，間隔四正實用；睡房則採用廣闊觀景玻璃幕牆，採光十足。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SPRING GARDEN全盤累售87伙，套現近8.3億，成績斐然。整個項目僅餘1伙天台特色戶，料將繼續受市場熱捧，將適時以招標形式推售。

黃光耀續指，項目熱烈銷情充分反映市場對優質供應渴市，特別是港島優質住宅項目。不少SPRING GARDEN向隅客期待集團與港鐵合作的黃竹坑站港島南岸DEEP WATER SOUTH項目。項目已策略一系列市場推廣活動，讓準買家了解項目超級豪宅優勢。