港島南岸DEEP WATER SOUTH先推6B期大戶招標 投資客佔約3成

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸DEEP WATER SOUTH，推出至今已接獲逾1000宗查詢。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，預計將先推出6B期3房及4房招標，並維持原先的推盤步伐，在《財政預算案》前推售。

已接獲逾1000宗查詢

黃光耀表示，項目至今接獲的查詢中，6成來自港島區，九龍佔3成，其餘1成為新界客。該批查詢中，有7成表示考慮作自用，3成作投資用。另外，近3成查詢客為內地或新來港人士。目前客源包括高淨值內地客及家族辦公室、傳統家族、高級管理人員、分支家庭。他又說，項目6A期設有1房單位，在港島南岸屬罕有供應，因此料吸引投資客入市。

投資客佔約3成

黃光耀又提到，隨着近期豪宅市場回溫，價量齊升，反映高端買家入市需求殷切，因此預計將率先以招標形式推售6B期的3房及4房單位，招標意向價將參考同區及深水灣與壽臣山一帶近期豪宅成交價。另外，集團本月已售出逾160伙，套現約18億，相信明日推售旗下將軍澳日出康城PARK SEASONS壓軸一批標準單位後，成績會再下一城。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤交投持續暢旺，樓市「小陽春」提前出現。中原首席營業董事李巍稱，港島南岸住宅一直受普通話拼音買家追捧，去年全年錄991宗成交，當中約45%為普通話拼音買家，涉資約78億，平均每宗成交價約1745萬。