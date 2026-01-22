Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西沙SIERRA SEA 2B期示位首曝光 3房戶657呎 客飯廳方正實用 | 新盤示位

新盤速遞
更新時間：14:38 2026-01-22 HKT
發佈時間：14:38 2026-01-22 HKT

SIERRA SEA 2B期今日亦率先開放4伙示範單位供傳媒參觀，分別為2伙2房及2伙3房。其中以2座20樓A室為藍本的連家具示範單位，面積657方呎，3房1套間隔，附連約38方呎露台連工作平台。單位以「與自然接觸」為設計主題，透過色彩、材質與細節鋪排，營造充滿自然氣息的居住空間。

客飯廳方正實用，長約5.05米，寬約2.7米。單位以淺木色為主，配綠色及藍色元素，營造自然清新氛圍。地板為木紋地材，搭配簡約家具，空間既舒適又實用。設有落地玻璃趟門連接室外露台，引入充足自然光線。

寢室方面，主人套房延續自然色系主調，以柔和暖色點綴，營造自然溫潤而放鬆的居住氛圍。床頭位置設有木質矮櫃，上方延伸為梳妝檯，配以皮織座椅及橢圓形鏡。

發展商亦開放3伙無改動示範單位供參觀， 其中以2 座20樓F室為藍本，面積559方呎，3房間隔，3間睡房均可享同樣景觀。開放式廚房旁設置展覽式層架，給予住戶充足的收納及展示空間。

SIERRA SEA 2B期2座20樓A室

另外2座20樓H室，面積458方呎，2房間隔，客飯廳呈長方形設計，長約6.125米，寬約2.4米，方正闊落，方便住戶隨心擺放各式家具，靈活規劃空間。

SIERRA SEA 2B期2座20樓H室

而2座20樓B室，面積416方呎，同為2房間隔。單位2間寢室分別位處大廳兩則，可節省走廊位置。其中浴室設有趟門連接主人睡房，打造套房式生活享受。

SIERRA SEA 2B期2座20樓B室

SIERRA SEA 2B期2座20樓F室

相關文章：西沙SIERRA SEA 2B期突開價 首批155伙 入場價455萬 最快下周開售 | 新盤開價

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

