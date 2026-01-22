Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西沙SIERRA SEA 2B期開價 首批入場價455萬 最快下周開售 新地雷霆：樓價升勢已確定

新盤速遞
更新時間：13:51 2026-01-22 HKT
發佈時間：13:51 2026-01-22 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期於月內三度推售，並成功三度沽清。項目新期數2B期亦於今日公布首張價單，涉及155伙，提供2房及3房戶型，計算最高15%的折扣優惠，折實售價約455.17萬元起，折實呎價約10,018元起，折實平均呎價11,328元，對比2A期屬原價加推，預計最快下周開售。

相關文章：西沙SIERRA SEA 2B期示位首曝光 3房戶657呎 客飯廳方正實用

雷霆：開價屬「繼續夢想成真」

新地副董事總經理雷霆表示，項目2A 期三度即日沽清，可謂熱爆全城。有見市場反應熱烈，於今日推出2B期首張價單，涉155伙，計算發展商提供最高15%折扣優惠後，折實平均呎價11,328元。他形容是次價錢為「繼續夢想成真」，並且對比項目2A期屬原價加推。他又指，市場氣氛明顯轉好，樓價升勢已確認。

相關文章：SIERRA SEA 2A期第三輪開售 價單218伙即日沽清

新地代理執行董事陳漢麟指，首張價單涵蓋2房及3房戶型，其中有132伙為2房戶，其餘23伙為3房戶。折實售價約455.17萬至851.19萬元，折實呎價10,018元至12,153元。

陳漢麟續指，是次售價入場單位為1座2樓J室，面積433方呎，2房間隔，折實售價455.17萬元，折實呎價10,512元。而入場呎價則為2座地下2樓H室，面積458方呎，2房間隔，折實售價458.83萬元，折實呎價10,018元。

SIERRA SEA環境：

陳漢麟亦提到，2B期的1座及2座為項目眾多期數以來最高，而是次價單提供不同層數的單位，觀景不一。項目亦將於明日正式開放示範單位予公眾參觀，並將展開收票。預計未來加推將有提價空間。

新地代理總經理胡致遠表示，2A期三輪銷售均火速沽清，其中昨日進行的第三輪銷售中有約6成為新界東區，2成來自新界其餘區，15%來自九龍區以及5%的港島客。昨日銷售中共錄13組大手客，每組平均斥資約2,000萬元，其中最大手的買家斥資約3,000萬元，購入2伙3房1伙2房及1房。

SIERRA SEA 2B期最細378呎連平台戶

其中，面積最細單位分別為1座及2座的1樓B室，實用面積378平方呎，屬2房連開放式廚房間隔，分別設有面積106及108平方呎平台。面積最大單位為1座35樓C室，實用面積817平方呎，屬4房間隔，另連178平方呎平台，以及656平方呎天台，設有內置樓梯前往。2B期預計落成日期為2027年2月16日，樓花期約13個月。

細分為第1、2、3座大樓，當中標準樓層最多9伙。
細分為第1、2、3座大樓，當中標準樓層最多9伙。
最細一伙為第1至3座1樓B室，實用面積378平方呎，連106平方呎平台，屬兩房連開放式廚房間隔。
最細一伙為第1至3座1樓B室，實用面積378平方呎，連106平方呎平台，屬兩房連開放式廚房間隔。

中原余志偉：開價克制 首批料可沽清

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，對比第2A期最後一張價單低約12%，開價可算相當克制，可見發展商希望以吸引定價於農曆新年前乘旺勢帶動銷情。

他續指，新一張價單定價吸引，加上項目累積大批向隅客，相信首批單位於開售當日沽清絕無問題。項目以家庭客為主，本地用家佔約五成，投資者比例明顯增加，達四4成。另外亦有約兩成屬內地客源，預期今期更有機會增加。參考現時項目第1A期及1B期陸續入伙，租金約40至47元水平估算，項目租金回報有逾4厘。

相關文章：70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」

相關文章：西沙SIERRA SEA享「山環水抱」之象 有利升官發財 風水師教揀最旺座向及期數

相關文章：SIERRA SEA交通配套惹關注 馬鞍山街坊形容如「大阪臨空城」 靠巴士小巴接駁 自駕最快5分鐘到

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
16小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
9小時前
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
9小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
11小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
9小時前
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
影視圈
10小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
6小時前
尖沙咀兩長者昏迷酒店房 夫死妻獲救 警循謀殺案跟進
尖沙咀兩長者昏迷酒店房 夫死妻獲救 警循謀殺案跟進
突發
1小時前