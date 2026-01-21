新盤連錄老牌家族大手客掃貨 租售價齊彈升 「撈底王」趁勢出擊

差估署樓價指數連升6個月，加上租金上升帶動回報造好，造就老牌家族及大手客大舉掃貨，並以新盤為主力掃貨目標，「撈底王」老牌家族鷹君羅嘉瑞家族更連番入市，去年起斥逾10億入市，更於多個新盤項目各購多於10伙。不少「散客」亦乘樓價止跌回升，頻掃入新盤單位，推高整體成交量。

近日大舉入市，於多個新盤都留下足跡的老牌家族，便數到鷹君羅嘉瑞家族，事實上，該家族去年起頻頻入市，選購物業遍布一手、二手住宅及寫字樓，涉資逾10億。其中新盤單位佔最大比重，包括以逾2.33億先後買入新世界牽頭的香港仔黃竹坑站港島南岸滶晨系列項目15個單位。

分別掃滶晨柏瓏柏景峰

由信和牽頭發展的元朗錦上路柏瓏系列及油塘柏景峰，亦成該家族大手入市的目標，其中先後買11伙柏瓏單位，共涉資近1.2億；另購入14伙柏景峰單位，成交價介乎647.3萬至950.7萬，合共成交金額逾9964萬。

由信和牽頭發展的元朗錦上路柏瓏系列，成為鷹君羅嘉瑞家族大手入市的目標。

此外，該家族另購買中信泰富旗下豪宅項目峻譽．渣甸山一層全層5伙，共附連2個車位，成交總價逾1.17億。於英皇國際發展的西半山豪宅項目the MVP就買入2伙2房，成交價分別1024.07萬及1012.93萬。

另一個老牌家族、針織商人羅建生家族亦有入市，於去年以3.55億換購西半山天御特色單位，面積4710方呎，呎價約75363元。

除吸引老牌家族外，多個新盤都錄大手客連環入市，其中近日熱銷的新地西沙SIERRA SEA 2A期於首兩輪銷售中共錄約50組買家選購3伙或以上，另有不少買家揀選2伙。據發展商指，首輪銷售中有3組買家各購入8伙。

項目次輪銷售時，由於只預留65伙於大手客時段開賣，迅速被18組客全數承接，其中11組買4伙，7組買3伙。

今年最大宗連掃9伙

至於今年至今暫時最大額的大手客入市個案來自樂聲電子或相關人士持有、位於淺水灣的1 SOUTH BAY CLOSE，市場指有大手客斥資8.6億入市。

以伙數計算，今年至今較亮眼的大手個案屬恒基發展的啟德THE HENLEY III，市場指有1組買家連購9伙，成交價介乎752.6萬至908.24萬，共涉7291.5萬。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年樓價料錄升幅，吸引投資者和老牌家族大手吸納物業期待升值，同時租金亦持續上漲，推高回報率。所以在財富效應下，不少於股市有斬獲的投資者都願意轉投物業市場，買入多間單位放租。

美聯高級董事布少明就指，普遍大手客較鍾情中小型單位，因為租金回報較大單位高，釐印費較便宜，同時受外來人才和學生帶動，中小型單位方便出租，故吸引老牌家族及大手投資者將資金拆細並分散投資。

發展商設額外折扣 推優先揀樓吸「西餅客」

近期大手客持續於新盤市場掃貨，發展商固然不會錯過這股強大購買力，在推售新盤時調整其銷售，針對俗稱「西餅客」（以半打甚至一打形式掃入單位）的大手豪客，紛紛出招推出獨特的優先揀樓安排及優惠。

以今日再度開售的西沙SIERRA SEA 2A期為例，至今共3輪公開銷售均設大手客優先安排，讓更多買3間或更多單位的大手客成功入市。其中於首輪銷售中，A組大手客時段更被細分為6個組別，最優先揀樓的特級部分須買5伙至8伙。根據發展商公布的抽籤結果，首輪銷售A組時段共收逾2200票，佔整體的42330個認購登記中約5%。

至於即將在周五開賣的嘉居．天后亦設大手優先組別，並再細分為3組。其中AA組要買最少一層全層3伙、AB組最少買2伙，並需於相同樓層，AC組則須2間，可在不同樓層；另外B組最少購入1間單位。項目周五開售60伙，涵蓋2房及3房，折實售價由870.3萬起。

而TKS Limited發展的紅磡悅麓更於價單中為選購多於1伙的買家提供額外樓價折扣，其中「全層西餅客優惠」，若買家選購同一樓層4個或以上1房單位，可額外獲3%售價折扣；買2伙至3伙則可獲「大手買入折扣」，為樓價1%。

