21 BORRETT ROAD五房大宅逾2.1億沽 每呎成交價約7.14萬

更新時間：15:34 2026-01-20 HKT
發佈時間：15:34 2026-01-20 HKT

長實旗下半山超級豪宅21 BORRETT ROAD錄得一宗成交，今日（20日）以招標形式售出11樓01號室，面積2,945方呎，屬5房雙套連儲物房間隔，成交價2.1億元，呎價約71,425元。

長實營業經理陳詠慈表示，香港作為國際金融中心的地位鞏固，資金持續流入本港市場，對超過億元以上的超級豪宅更是趨若鶩，再加上位處港島半山的超豪新供應絕無僅有，因此有意購買21 BORRETT ROAD的洽談持續不斷，準買家深諳「賣一間，少一間」的道理，因此最近數宗成交的洽談過程非常順利，買家出手可算是「快、狠、準」。

21 BORRETT ROAD位處中半山波老道高點位置，背靠山頂，前迎世界金融核心，俯瞰維港海景，居高臨下，半山中自成一隅。第一期分層單位全屬四房雙套或五房雙套間隔設計，並設有私人電梯大堂。

